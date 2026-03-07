Demand Planner
ValueOne AB / Maskiningenjörsjobb / Fagersta Visa alla maskiningenjörsjobb i Fagersta
2026-03-07
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Fagersta
, Skinnskatteberg
, Hedemora
, Ludvika
, Surahammar
eller i hela Sverige
ValueOne söker en Demand Planner till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Fagersta. Uppdraget startar omgående och pågår i 6 månader, med goda chanser till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Demand Planner ansvarar du för att skapa och analysera prognoser samt säkerställa en effektiv planering av verksamhetens efterfrågan. Syftet med rollen är att möjliggöra optimal produktionsplanering, välfungerande lagerstrategier och hög kundservice genom noggranna analyser och tvärfunktionellt samarbete med sälj och produktledning.
Skapa och analysera försäljningsprognoser för ett stort antal artiklar på global nivå.
Ta fram produktionsbehov och utforma lagerstrategier i nära samarbete med produktchefer.
Analysera trender, avvikelser och risker för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Driva och vidareutveckla S&OP-processer för att säkerställa samordning mellan efterfrågan, kapacitet och operativ planering.
Samarbeta tvärfunktionellt med försäljning och produktledning.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en liknande roll inom efterfrågeplanering inom tillverkningsindustrin. Du har en eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi eller motsvarande, och du kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i svenska, erfarenhet av affärssystemet M3 samt en god förståelse för S&OP-processer.
Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann. Du trivs i ett teambaserat arbetssätt och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9783388