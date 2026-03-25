Demand & Operational Planner - Linköping
2026-03-25
Vill du arbeta i hjärtat av en avancerad produktionsmiljö där logistik, planering och systemförståelse möts?
Vi söker nu en Demand & Operational Planner till ett konsultuppdrag hos Saab Aeronautics i Linköping. Rollen ger dig möjlighet att påverka flödena bakom några av världens mest avancerade flygsystem.
Om uppdraget
Som Demand & Operational Planner blir du en central aktör i Saabs logistiska planeringskedja. Du arbetar i gränslandet mellan kundorder, materialbehov och den operativa produktionen inom Fighter Production. Ditt huvuduppdrag är att säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt - och att hela planeringsstrukturen i affärssystemet IFS fungerar som den ska.
I rollen ingår att:
Analysera och driva material- och behovsplanering (MRP).
Hantera inflödet av kundordrar och säkerställa komplett planeringsdata.
Säkerställa korrekt systemkonfiguration och parameterstyrning i IFS.
Stötta produktionen i operativa planerings- och logistikfrågor.
Arbeta med ändringshantering, materialavveckling och flödesoptimering.
Samarbeta med andra planeringsfunktioner för att säkra taktisk planering och realistiska körplaner.
Du blir en viktig del av Production Planning - en funktion som arbetar både strategiskt, taktiskt och operativt för att optimera det logistiska helhetsflödet inom Fighter Production.
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot logistik eller supply chain - alternativt motsvarande erfarenhet.
Några års dokumenterad erfarenhet av operativ planering, materialstyrning eller inköp.
Goda kunskaper inom logistik, MRP, lagerstyrning och produktionsflöden.
Vana att arbeta i affärssystem - gärna IFS eller annat större ERP-system. Dina personliga egenskaper
Analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Trivs med datadrivet arbete och stora informationsmängder.
Självgående men samtidigt samarbetsinriktad.
Kommunikativ och trygg i att hantera många interna kontaktytor.
Meriterande
Erfarenhet från produktion, industriell logistik eller försvarsindustri.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Om Saab Aeronautics
Saab Aeronautics utvecklar och producerar avancerade flygsystem för både civilt och militärt bruk. Här arbetar du i en miljö präglad av innovation, teknik i framkant och starkt samarbete. Kulturen bygger på kunskapsdelning, stöd mellan kollegor och långsiktigt lärande.
Som konsult får du möjlighet att bidra i en organisation där logistik och planering är avgörande för verksamhetens framgång.
Säkerhetsskydd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklass inplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.
Nästa steg
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att kontakta konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
