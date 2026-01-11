Deltidstjänst hos FixiPhone Ingen erfarenhet krävs! Jönköping

Fixphone Västerbotten AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2026-01-11


Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fixphone Västerbotten AB i Jönköping, Linköping, Göteborg, Norrköping, Eskilstuna eller i hela Sverige

Vi på Fixiphone söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare för en deltidstjänst. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi utbildar dig på plats!

Publiceringsdatum
2026-01-11

Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och ge professionell service.
Utföra reparationer av mobiltelefoner, såsom skärm- och batteribyten.
Arbeta självständigt och hantera ditt eget arbetsflöde.
Säkerställa att kunderna får en smidig och trevlig upplevelse.

Vem är du?
Du är stresstålig och kan hantera ett högt tempo.
Du har ett intresse för teknik och gillar att lösa problem.
Du trivs både med att arbeta självständigt och att ha kundkontakt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ali@fixiphone.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
fixphone västerbotten AB (org.nr 559053-8913), https://www.fixiphone.se/laga-iphone-jonkoping/
Östra Storgatan 14 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Butiken Jönköping

Jobbnummer
9677256

Prenumerera på jobb från Fixphone Västerbotten AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fixphone Västerbotten AB: