Deltidstjänst hos FixiPhone Ingen erfarenhet krävs! Jönköping
Fixphone Västerbotten AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-01-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fixphone Västerbotten AB i Jönköping
, Linköping
, Göteborg
, Norrköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi på Fixiphone söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare för en deltidstjänst. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi utbildar dig på plats!Publiceringsdatum2026-01-11Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och ge professionell service.
Utföra reparationer av mobiltelefoner, såsom skärm- och batteribyten.
Arbeta självständigt och hantera ditt eget arbetsflöde.
Säkerställa att kunderna får en smidig och trevlig upplevelse.
Vem är du?
Du är stresstålig och kan hantera ett högt tempo.
Du har ett intresse för teknik och gillar att lösa problem.
Du trivs både med att arbeta självständigt och att ha kundkontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ali@fixiphone.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare fixphone västerbotten AB
(org.nr 559053-8913), https://www.fixiphone.se/laga-iphone-jonkoping/
Östra Storgatan 14 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Butiken Jönköping Jobbnummer
9677256