Deltidsreceptionist till Solna - start omgående
Uniflex AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Är du en serviceinriktad person som trivs i en varierande roll och gillar att ha många kontaktytor? Vi söker nu en receptionist på deltid till vår kund i Solna.
Tjänsten är ett vikariat med omgående start och sträcker sig fram till årsskiftet, med god möjlighet till förlängning.
Arbetstider: Måndag–fredag, kl. 09.00–14.00 Placering: Solna
Arbetsuppgifter
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och ansvarar för att skapa en välkomnande och professionell miljö. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Besvara inkommande samtal och hänvisa vidare
Ansvara för den dagliga driften av reception och kontor
Administrativa arbetsuppgifter
Hantera post och enklare kontorsservice
Övrigt förekommande receptionistuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta självständigt, är strukturerad och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete i reception eller liknande serviceinriktad roll
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
Möjlighet att arbeta måndag–fredag kl. 09.00–14.00
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8087144-2105897". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10005724