Deltidsreceptionist - Kalmar (2-3 dagar per månad)
2025-11-03
Söker du en flexibel deltidsanställning?
Har du erfarenhet av kundservice?
Vill du bli en del av en växande aktör inom specialiserad vård i Sverige?
Åderbråcksklinikerna (en del av Nordic Health Group) är en snabbt växande grupp kliniker inom privat hälso- och sjukvård, där våra kvalificerade specialistläkare behandlar patienter med venös insufficiens. Vi söker nu en engagerad receptionist som vill stärka vårt team på vår klinik i Kalmar, 2-3 dagar per månad.
Som receptionist är din huvudsakliga uppgift att säkerställa att våra patienter får en smidig och effektiv upplevelse på väg mot friskare ben och ett bättre liv. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Boka och ta emot patienter
Registrera i journalsystem
Informera och guida patienter genom besöket
Hantera betalningar
Samla in feedback och recensioner
Medverka i den dagliga driften på kliniken
Vi erbjuder:
Självständigt arbete med ansvar
En deltidstjänst som stödjer en hälsosam balans mellan arbete och privatliv
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
En trevlig arbetsmiljö med engagerade och kvalificerade kollegor
Möjlighet att arbeta på flera olika kliniker
En tjänst lämplig för studenter eller andra med intresse för hälso- och sjukvård, med möjlighet att utveckla relevanta färdigheter
Vi förväntar oss att kandidaten:
Talar och skriver på flytande svenska
Är social och genuint intresserad av att arbeta med människor.
Är stabil, lojal och tar ansvar.
Trivs i en dynamisk klinikmiljö med många patienter
Kan arbeta självständigt och proaktivt för att optimera och utveckla dagliga processer
Har flexibel tillgänglighet olika dagar i veckan. Du kan vara student, pensionär eller arbeta deltid i en annan flexibel tjänst
Arbetstider/längd:
Timanställning. Arbetstiderna är flexibla och vi kan försöka anpassa schemat efter din tillgänglighet
Kontakta oss:
För frågor om tjänsten, kontakta Andreas Persson på ap@nordichealthgroup.com
Anställningstyp: Deltid
Lön: Konkurrenskraftig
Förväntade timmar: 2-3 dagar pr. månad
Arbetsschema: Flexibla arbetstider
