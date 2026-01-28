Deltidsjobb inom produktion
2026-01-28
Vi på Submit söker nu efter produktionsmedarbetare på deltid till våra samarbetspartner i Kungsängen.
Vi söker dig som kan hoppa in vid behov - exempelvis vid högsäsong, sjukfrånvaro eller semester. Arbetstider och dagar kan komma att variera utefter behov. Men vi ser gärna att man är tillgänglig för att arbeta minst 2-4 dagar i veckan. Arbetet är förlagt på vardagar, och kan vara både dag- och kvällstid.
Som produktionsmedarbetare kommer du främst att:
Maskinövervakning
Plocka och packa ordrar
Påfyllning av material
Bidra till ordning och städning i produktionenKvalifikationer
Vi söker en engagerad lagspelare som trivs i ett högt tempo och som alltid strävar efter kvalitet i arbetet. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. En positiv inställning och vilja att utvecklas värderas högt. Då denna tjänst är en deltidsanställning krävs det att du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % i form av studier eller arbete. Du behöver kunna styrka detta med ett giltigt studieintyg eller anställningsintyg, vilket vi gärna ser att du bifogar redan i din ansökan.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier på minst 50%
Meriterande:
Truckkort A+B
Körkort B
Tidigare erfarenheter av lager- och produktionsarbeteOm företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Plats: Kungsängen Start: Tillsättning sker löpande Arbetstid: Skiftarbete 06:00-15:00/14:45-23:00 Lön: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7130695-1811931". Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Marcusplatsen 1b (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9709433