Deltidsbrandman
2025-10-09
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Höganäs räddningstjänst är bland de bästa i Sverige! För några år sedan rankades vi som landets näst bästa räddningstjänst, och vi har inga planer på att sänka ribban. Vi är en modern verksamhet som arbetar både strategiskt och operativt med att skapa en trygg plats för kullaborna. Om du drivs av att förebygga skador, stötta människor i kniviga situationer och tackla olyckor med beslutsamhet, är du precis den person vi söker.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Att vara deltidsbrandman, eller Räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för företag och invånare i Höganäs.
Arbete inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. I ditt arbete möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Det kan till exempel vara brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, klätterolyckor, ambulansassistans eller hjärtstillestånd.
Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig. Din insats är värdefull och betydelsefull.
Som räddningstjänstpersonal i beredskap är du anställd av räddningstjänsten i Höganäs kommun.
Du har som regel en annan huvudarbetsgivare, men du måste inte ha det. Det ska ses som en bisyssla och du behöver tillstånd från din ordinarie arbetsgivare att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap. Räddningstjänsten betalar ersättning för den tid du har beredskap. I Höganäs innebär det att man har beredskap var fjärde vecka. Du får även ersättning för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning.Kvalifikationer
Det behövs inga särskilda förkunskaper eller särskild utbildning. Alla som uppfyller de allmänna och de fysiska kraven är välkomna att söka. Men det finns färdigheter som är meriterande att ha med sig. Har du inte dessa får du utbildning av oss.
Allmänna krav:
* Över 20 år
* God hälsa
* God kondition
* Simkunnig
* Gilla lagarbete
* Stresstålig
* Körkort B-behörighet, merit C-kort
* Bostad och arbetsplats med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5 minuter. Räddningstjänsten tillhandahåller blåljusfordon under beredskapstjänstgöring
* Godkännande från huvudarbetsgivare
Om du uppfyller ovanstående punkter behöver du genomföra några fysiska tester innan du kan bli anställd som deltidsbrandman.
Fysiska krav:
* Guldbojen (simtest)
* Gångbandstest. Går med full utrustning, 25 kg, 5,6 km/h 8o 6 minuter och 2 minuter uppvärmning (5,2 km/h för personer som fyllt 46 år)
Tester:
* Löpning 3 000 meter, maxtid 15 minuter
* Repetitioner bänkpress (30 kg, så många som möjligt, minst 20 stycken)
* Repetitioner haklyft (15 kg, så många som möjligt, minst 20 stycken)
* Stående längdhopp
* Rodd 500 meter
* Gripstyrka
* Genomförande av ett arbetsrelaterat varv
* Höjdtest och klaustrofobitest
* Körprov
Meriterande färdigheter:
* C/BE-körkort
* Båtförarbevis Övrig information
Innan eventuell anställning kommer vi att begära att du lämnar Utdrag ur belastningsregistret i förslutet kuvert som beställs hos Polismyndigheten.
För fortsatt anställning krävs godkänd genomförd introduktionsutbildning samt att man blir godkänd för tjänstgöringsintyg vid läkarundersökning.
ÖVRIGT
Uttagning kommer ske lördag 29/11 samt lördag 6/12, man deltar vid ett av tillfällena.
Vi kommer att göra löpande urval för tester/uttagningar under ansökningsperioden.
Du kommer att få nödvändiga utbildningar av räddningstjänsten efter anställning.
Under ansökningsperioden finns det möjlighet att besöka brandstationen och prova på gångbandstestet i förväg. För att boka en tid, kontakta brandmästaren på 042-33 74 56. (OBS! Endast efter tidsbokning)
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
