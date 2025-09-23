Deltidsbrandman
2025-09-23
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vill du hjälpa kommunens invånare och besökare att känna sig trygga i sin vardag?
Då är du personen vi söker för uppgiften som räddningspersonal i beredskap - välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Sotenäs räddningstjänst består av två RIB-stationer (räddningspersonal i beredskap), en station i Kungshamn och en i Hunnebostrand samt ett brandvärn på Bohus-Malmön.
Vi är cirka 60 medarbetare och ingår i Västra Räddningsregionen.
Nu vill vi förstärka och söker kollegor till vår station i Kungshamn. Vi söker fler brandmän som kan tjänstgöra i en beredskapsgrupp eller i en poolgrupp.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman i beredskap innebär att du är med och skapar trygghet i samhället. Du har ett annat jobb eller studerar men är beredd att när personsökaren ljuder, infinna dig på brandstationen skyndsamt, så att räddningsfordonet kan lämna brandstationen inom 5 minuter. Du ingår i en beredskapsgrupp som har beredskap efter fastställt schema, vanligast var fjärde vecka.
Ni som grupp löser uppgifter tillsammans och larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra situationer där behovet av ett snabbt ingripande kan vara avgörande.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att klara arbetet som brandman är följande kvalifikationer en förutsättning:
- fullt frisk som säkerställs med en hälsoundersökning
- grundläggande fysik som säkerställs genom ett rullbandstest
- har körkort lägst B och tillgång till egen bil
- är simkunnig
- bor och arbetar inom 5 minuter från brandstationen i Kungshamn
- medgivande av din huvudarbetsgivare att du får lämna arbetsplatsen för larm, eventuella övningar och utbildningar
Du som söker är en person som:
- vill vara med och göra skillnad i samhället
- har båda fötterna på jorden och hjärtat på rätta stället
- gillar att utvecklas och lära dig nya saker
- vill lösa uppgifter tillsammans som ett team
Vi ser även efter olika kvalitéer och personliga egenskaper som är viktiga inom räddningstjänsten. Vi vet att olika yrkeskunskaper och bakgrunder ger en ökad kompetens. Vi värdesätter också den kompetens som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
Se länk för mer information både för arbetstagare och arbetsgivare: http://www.blideltidsbrandman.se
Vi erbjuder
För att få en bra grund i arbetet som brandman utbildas du först internt under cirka två till tre veckor inom det första året. Därefter i någon av MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) räddningstjänstanpassade utbildning eller motsvarande utbildning som är sex veckor.
Du behöver vara beredd att ta C-körkort (lastbil) som bekostas av oss. För att kunna upprätthålla goda kunskaper övar du cirka 50-60 timmar per år, oftast på kvällstid. Lön utgår för beredskap, övningar, utbildningar och eventuella larm. Så ansöker du
Urval och tillträde sker löpande - vänta inte för länge! Sista möjliga ansökningsdatum är den 30 november 2025. Vi ser fram emot din ansökan!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
