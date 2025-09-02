Deltid motviktsförare | DHL | Torslanda
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du student och letar efter ett extrajobb? Eller har du ett arbete på deltid och söker ytterligare timmar? Då ska du söka dig till oss! Hos Lernia Bemanning och Rekrytering i Göteborg har du chansen att ansluta till oss och jobba på ett av världens ledande logistikföretag, DHL. Det är ett jobb där du och din truck blir oskiljaktiga!
Om Uppdraget
• Placeringsort: Göteborg, Torslanda
• Typ av anställning: Deltidsjobb
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Deltid
• Dagskift Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen att köra motvikstruck hos DHL och för det behöver du ha ett truckkort med behörighet A1-4 och B1-4.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:
• Använda motvikstrucken för att lossa och lasta lastbilar.
Om dig
För att vara behörig att arbeta på DHL krävs:
• Truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 (ladda upp digital kopia vid ansökan)
• Motvikserfarenhet
• En sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Godkänt (eller lägst E) i följande ämnen:
• * Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5
Meriterande:
• B-körkort
För att göra ett bra arbete som truckförare är det en fördel att du:
• Är en lagspelare
• Gillar att arbeta i ett högt tempo
• Värdesätter noggrant och kontrollerat arbete med säkerheten i åtanke
För såväl oss på Lernia som DHL är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Om DHL
DHL är det globala logistikföretaget som inte bara transporterar paket, utan knyter samman människor och företag världen över. Med sin passion för innovation och enastående expertis levererar de inte bara varor, utan också möjligheter. Att vara en del av DHL innebär att vara en del av ett aktivt team som driver fram förändring och strävar mot en bättre framtid. Välkommen till DHL - där dina ambitioner kan ta form och bli verklighet.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker
Om detta låter som ett jobb för dig så är du varmt välkommen att lämna in din ansökan på vår hemsida. Svara på frågeformuläret nedan och bifoga ditt truckkort, studieintyg och ditt senaste CV.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om processen eller vill komplettera din ansökan? Vänligen kontakta oss på rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara längre än vanligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9487466