Deltid IT Supporttekniker
Camai Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camai Consulting AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Som IT Supporttekniker kommer du att arbeta i första linjens support där ditt huvudsakliga fokus är att hjälpa användare med IT-relaterade frågor via telefon, mejl och på plats. Rollen innebär att du är den första kontaktpunkten för användarna och säkerställer att deras IT-miljö fungerar smidigt i det dagliga arbetet. Du kommer att registrera, prioritera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem samt hantera konton och behörigheter i Active Directory. Arbetet omfattar även felsökning i Windowsmiljö och i olika applikationer, där du på ett pedagogiskt och serviceinriktat sätt guidar användaren vidare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivering och administrering av konton
Lösenords- och behörighetshantering
Hantering av importer och exporter
Ta emot och registrera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem
Ge support och felsökning på plats eller via telefon/remote
Vi ser att du har erfarenhet av:
Ha minst 2 års erfarenhet av liknande roll som IT Supporttekniker
Att ge användarsupport i Windowsmiljö och vanliga programvaror, med förmåga att på ett pedagogiskt och serviceinriktat sätt vägleda användare och lösa problem
Att arbeta i ärendehanteringssystem, inklusive registrering, prioritering och uppföljning av ärenden, för att säkerställa smidiga och effektiva supportprocesser
Support inom Microsoft 365 och dess företagsapplikationer
Kontohantering i Active Directory/EntraID
Arbete som regleras säkerhetsskyddslagen
Som person ser vi att du är kommunikativ och tydlig i både tal och skrift, serviceinriktad med ett genuint intresse för att hjälpa användare, samt pedagogisk i ditt sätt att förklara och guida andra. Du är tekniskt nyfiken, flexibel och anpassningsbar, och trivs med att hantera varierande arbetsuppgifter på ett professionellt och engagerat sätt.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), http://www.camai.se Arbetsplats
Camai Kontakt
Maria Legerius maria.legerius@camai.se 0735075317 Jobbnummer
9586874