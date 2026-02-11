DBA
Vilka är vi?
Unibase är ett växande IT-företag med passion för att skapa värde för våra kunder genom smarta tekniska lösningar. Vi arbetar med spännande projekt och samarbetar med kunniga kollegor. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad genom att säkerställa stabila, säkra och optimerade databasmiljöer.
Om rollen
Vi söker en noggrann och lösningsorienterad DBA till Unibase!
Som DBA kommer du bland annat att:
Ansvara för drift, underhåll och optimering av kunders databaser
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i databasmiljöer
Arbeta med backup, återställning och katastrofåterställning
Delta i projekt kring datamigrering, dataintegration och dataplattformar
Samarbeta med utvecklare, arkitekter och verksamhetsrepresentanter för att stödja datadrivna lösningar
Du blir en viktig del av vårt och kundens team och bidrar till att leverera robusta och effektiva datalösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande (beroende på uppdrag):
Drift och förvaltning:
Hantera och övervaka databaser (Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle)
Utföra patchning, uppgraderingar och prestandaoptimering
Automatisera uppgifter med skript (PowerShell, T-SQL, Python)
Säkerställa databasens säkerhet och åtkomstkontroller
Backup och återställning:
Implementera och övervaka backupstrategier
Utföra återställningstester och säkerställa beredskap för katastrofåterställning
Dataintegration och migrering:
Arbeta med ETL-processer och dataintegration (SSIS, Azure Data Factory)
Migrera databaser mellan olika plattformar och miljöer
Prestanda och analys:
Utföra kapacitetsplanering och prestandaanalyser
Identifiera och åtgärda flaskhalsar i databasprestanda
Meriterande erfarenheter
Det är positivt om du har erfarenhet av:
Molnbaserade databastjänster (Azure SQL, Amazon RDS, Google Cloud SQL)
Hög tillgänglighet och replikering (Always On, Log Shipping, Clustering)
Dataplattformar och BI-lösningar (Power BI, SSAS)
Certifieringar inom databashantering eller molntjänster (t.ex. Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate)
ITIL v4 eller liknande ramverk för IT-styrning
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av databashantering i produktionsmiljö
God förståelse för databasdesign, säkerhet och prestandaoptimering
Eftergymnasial utbildning inom IT, datateknik eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du:
Strukturerad och noggrann
Lösningsorienterad och analytisk
Självständig och initiativtagande
Samarbetsvillig och prestigelös
Nyfiken och villig att utvecklas
Varför ska du bli en del av vår familj?
Vårt engagemang för mångfald och inkludering
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla kvalificerade sökande uppmuntras att ansöka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi tror att olika perspektiv berikar vårt team och vår verksamhet.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din IT-karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Unibase! Så ansöker du
