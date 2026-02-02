Dataskyddshandläggare, Malmö
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Kustbevakningen söker nu en dataskyddshandläggare på visstid till rättsenheten med placering i antingen Karlskrona, Malmö eller Göteborg.
Rättsenheten ansvarar bland annat för att ge råd och stöd inom juridik, dataskydd och ärendehantering samt handläggning av ett antal rättsliga ärendetyper såsom bisysslor, ansvars- och skadeståndsfrågor, statens ersättningskrav med flera. Rättsenheten har också ansvar för myndighetens register för personuppgiftsbehandlingar och svarar på de flesta av myndighetens inkomna remisser.
Dataskyddsregelverket spelar en central roll inom Kustbevakningen då personuppgifter behandlas inom hela myndigheten, på samtliga avdelningar. Dataskyddsarbetet bidrar till att genomföra viktiga delar i dataskyddsförordningen (GDPR), brottsdatalagen och tillämpliga registerförfattningar.Dina arbetsuppgifter
Som dataskyddshandläggare arbetar du i nära samverkan med myndighetens jurister, dataskyddsombud och dataskyddshandläggare med uppgifter inom enhetens ansvarsområde. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lämna intern rådgivning till olika delar av verksamheten avseende personuppgiftsbehandling och dataskydd. I arbetsuppgifterna kan det också ingå att administrera myndighetens register för personuppgiftsbehandlingar, att handlägga remisser, bisysslor, skadeståndsärenden, begäran om allmän handling och registerutdrag.
Vi söker dig som har:
- utbildning med inriktning inom juridik eller informationsvetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- mycket goda kunskaper om dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.
- god förmåga att förmedla information och uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska.
Följande erfarenheter är särskilt meriterande:
- erfarenhet av och kompetens inom arbete med dataskydd, förvaltningsrätt, informationsutbyte eller offentlighet och sekretess.
- erfarenhet från praktiskt arbete med dataskydd, exempelvis med privacy by design and default och risk- och konsekvensbedömningar utifrån dataskyddsregelverket.
- erfarenhet av handläggningsarbete på myndighet eller i annan offentlig verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen är du prestigelös, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt. Du har en strukturerad approach och god analytisk samt administrativ förmåga. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, men också trygg i att arbeta självständigt. Med gott omdöme, stark egen drivkraft och högt engagemang tar du ansvar för och driver dina uppgifter framåt.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tjänsteresor ingår i anställningen, både in- och utrikes.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Tester kan komma att kommer att genomföras under rekryteringsprocessen och användas i urvalet.
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
