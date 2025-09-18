Dataskyddsamordnare till Tyresö kommun
2025-09-18
Vad vi gör och vill
Demokrati och säkerhetsavdelningen arbetar med att stödja, och inom vissa områden leda arbete inom kansli samt säkerhetsfrågor.
Den här tjänsten kommer att tillhöra säkerhetsenheten. På enheten arbetar idag fem medarbetare inom olika säkerhetsområden med säkerhetschef som närmaste chef. Gruppen har alltid nära till skratt och är väldigt hjälpsam och stöttar varandra.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Du arbetar med att samordna och utveckla arbete inom dataskydd (GDPR) för kommunens förvaltningar. Det innebär att du utarbetar rutiner, ger stöd till kollegor i dataskyddsfrågor och driver förvaltningens utvecklingsarbete inom dataskydd framåt. Du får möjlighet att självständigt utforma ditt arbete och vara med och påverka arbetet med dataskyddsfrågor på förvaltningarna. Arbetet är kvalificerat och du lär dig samt får nya kunskaper både på bredden och på djupet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du värdesätta ett nära samarbete med kollegor och känna dig trygg i att arbeta självständigt och konsultativt. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt men genomtänkt sätt.
I det här jobbet ska du:
• Vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
• Kunna kommunicera pedagogiskt och effektivt med olika målgrupper
• Vara analytisk och kunna se komplexa samband
• Vara utvecklingsorienterad, ta initiativ och driva förändringsarbete
• Självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat.
Du ska även ha:
• Universitetsexamen inom systemvetenskap, juridik eller inom något som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Aktuell erfarenhet av självständigt arbete med dataskydds- och personuppgiftsfrågor
• Aktuell erfarenhet av samordning och/eller projektledning.
• God kännedom om informationssäkerhet och ISO 27001/02
Meriterande
• Erfarenhet av kommunal eller annan offentlig förvaltning
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 25 sep. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Avdelningschef, Elin Waltersson, elin.waltersson@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
