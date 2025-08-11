Datahallstekniker till Videncas datahallar
Som Datahallstekniker hos Videnca spelar du en central roll i att leverera driftssäkra och kundanpassade IT-lösningar i våra datahallar. Du arbetar nära våra kunder och blir en viktig länk mellan teknik och verksamhetsbehov - alltid med stöd från våra specialister inom hela organisationen.
Våra kunder har ofta affärskritiska miljöer där tillgänglighet och säkerhet är avgörande. Därför ser vi gärna att du har ett skarpt öga för detaljer och en förståelse för såväl fysisk som digital säkerhet.
Den här rollen passar dig som vill ha både teknisk bredd och praktisk vardag, och som vill fortsätta utvecklas över tid. På Videnca tror vi på att växa internt - flera av våra medarbetare har tagit kliv inom företaget till nya roller eller specialistområden.
Du kommer bland annat: Utföra kundbeställningar
Installera och driftsätta ny hårdvara
Livscykelhantera befintlig hårdvara
Vara involverad i implementationsprojekt, förvaltning och vidareutveckling av tekniska infrastrukturlösningar för Videncas kunder och Videncas datahallsanläggningar
Utveckla och optimera system samt kringliggande tjänster för att tillgodose säkerhets- och kundbehov
Vidareutveckla säkerhetsfrågor och logistiklösningar för Videncas serverhallar och dess berörda kunder
Jobba med lösningsdesign tillsammans med Videncas arkitekter och site managers
Varför Videnca?
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett samhällsviktigt bolag där din insats gör verklig skillnad. Våra kunder har höga krav på säkerhet, tillgänglighet och teknisk precision - och du blir en viktig del i att leverera just det.
Vi tror på en kultur där vi utmanar oss själva, lär av varandra och hjälps åt att höja ribban. Vi jobbar hårt, men har kul på vägen - och vi är stolta över den energi och det engagemang som präglar vår vardag.
För oss är det självklart att satsa på vår personal. Vi investerar både i verksamheten och i din kompetens - och vi vill att du ska kunna växa med oss. I rollen som Datahallstekniker finns flera möjliga vägar framåt inom företaget, beroende på vad just du brinner för. Här är intern utveckling inte ett löfte i tomma ord - det är en del av hur vi jobbar.
Om dig
Vi tror att du har lätt för att sätta dig in i nya tekniska miljöer och trivs med att lösa problem tillsammans med både kollegor och kunder. Du gillar att jobba i datahallsmiljöer där struktur, säkerhet och tillgänglighet är A och O - och du är en person som gärna tar eget ansvar.
Som person är du prestigelös, noggrann och ser dig själv som en del av ett större team - du vet att kvalitet uppstår i samspel. Du har ett öga för detaljer och en känsla för hur man levererar både det kunden förväntar sig.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll - men vi är minst lika nyfikna på dig som är i början av din IT-karriär. Hos oss får du rätt förutsättningar att utvecklas: kompetensstöd, handledning och verktyg för att växa in i rollen och leverera teknik i framkant.
Viktigt att veta: Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att du genomgår säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Du behöver därför vara svensk medborgare.
Rollen kräver B-körkort, då du ibland reser till Videncas olika datahallar.
Om anställningen:
Det här är en heltidstjänst (100%), främst under kontorstid. Periodvis kan arbetet innebära schemalagda pass på kvällar eller helger. Du kommer att jobba ute i våra datahallar och på huvudkontoret. Möjlighet till hemarbete finns vid behov. Ersättning
