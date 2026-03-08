Dataanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-08Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en dataanalytiker till ett större bolag inom dagligvaruhandeln. Här får du arbeta i en datadriven miljö med en av Sveriges största databaser och bidra i hela analyskedjan, från behovsanalys till visualisering av insikter. Uppdraget innebär också att vara med på en pågående molnresa till GCP och att bidra till fortsatt utveckling av arbetssätt och kunskapsdelning inom teamet.
ArbetsuppgifterDefiniera analysbehov tillsammans med verksamhet och IT.
Samla in, bearbeta och modellera data för analysändamål.
Utveckla och vidareutveckla lösningar i SQL och dbt.
Visualisera och kommunicera resultat med Tableau eller liknande verktyg.
Bidra i arbetet med att accelerera övergången till GCP.
Dela kunskap i teamet och bidra till bättre arbetssätt inom Data & Analytics.
KravErfarenhet av att utveckla i SQL och dbt.
Erfarenhet av Tableau eller liknande visualiseringsverktyg.
Minst 5 års relevant erfarenhet.
Både svenska och engelska obehindrat.
MeriterandeErfarenhet av att bygga semantiska modeller i Looker.
Erfarenhet av GCP.
Erfarenhet av GitHub, BigQuery, Looker Studio och Connected Sheets.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347774-1880039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9783520