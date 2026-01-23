Data- och ML-engineer till AI-grupp
2026-01-23
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu nya kollegor med stort driv och initiativförmåga givet den spännande uppskalningsfas vi är i. Vi får tyvärr inte berätta om vårt uppdrag i detalj, men efter att du påbörjat din tjänst hos oss kommer vi att kunna presentera en uppsjö av spännande möjligheter och utmaningar. Detta är tjänsten för dig som vill göra Sverige tryggare genom att bygga upp strategiskt viktiga applikationer för effektiv brottsbekämpning med stöd av AI/ML/NLP/LLM.
Det som förenar oss alla inom gruppen är en vilja att skapa trygghet i människors liv, att ligga i den yttersta tekniska framkanten samt att ha roligt på jobbet. Som anställd i vår grupp är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag som spänner över många intressanta verksamhetsområden.
Vår uppgift är att ta ett helhetsansvar för nyutveckling och förvaltning av digitala verktyg för brottsbekämpning som bygger på AI/ML och NLP. Detta gör vi för att säkerställa att Polisens underrättelsetjänst och brottsutredare har bästa tänkbara IT-system för att förebygga, upptäcka, förhindra och lagföra grov och organiserad brottslighet. För att lyckas med detta samarbetar vi med verksamheten i operativa ärenden, för att sedan skala upp dessa lösningar till plattformar och ML-förstärkta system i teknikens framkant.
Vi har våra arbetsplatser vid Ernst Fontells plats i Göteborg och på Kungsholmen i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar kontinuerligt med att se hur nya moderna tekniker och verktyg kan skapa bästa möjliga nytta för våra utvecklare och data scientists samt de verksamheter som vi stöttar.
Vi söker dig som har erfarenhet av ETL-ramverk, datapipelines och orkestreringsplattformar för att hantera dataflöden, säkerställa datakvalitet och versionering samt aktivt bidra till utveckling av skalbara, robusta och tillförlitliga data- och ML-infrastrukturer.
Som en del i teamet kommer du ha en stor roll i att kultivera en kultur som bidrar till kontinuerlig förbättring och lagarbete. Vi arbetar i en modern techstack beståendes av alltifrån virtuella managerade Linuxmiljöer till self-hostade och storskaliga GPU-kluster.
Arbetsuppgifterna är varierande, men innefattar bland annat:
Designa, bygga och underhålla skalbara datapipelines och ETL-flöden
Utveckla, implementera och optimera datamodeller
Säkerställa datakvalitet genom validering, testning och monitorering
Bygga och underhålla infrastruktur för ML-träning och ML-deployment
Samarbeta med data scientists för att tillgängliggöra data
Bidra till utveckling av best practices för datahantering och dokumentation
Övervaka och felsöka dataflöden i produktionsmiljö
Utvärdera och implementera nya verktyg och tekniker inom dataområdet
Hålla nära kontakt med användarna för att förstå det underliggande behovet
Bidra till att dela kunskap och stötta inom teametKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Examen inom data/IT från en minst tre år lång utbildning på universitet/högskola, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig för tjänsten
Gedigen erfarenhet i närtid av Python, SQL och Elasticsearch
Erfarenhet i närtid av att bygga och underhålla datapipelines och ETL-flöden
Erfarenhet i närtid av orkestreringsverktyg som Airflow, Dagster, Prefect
Erfarenhet i närtid av datamodellering och databasdesign
Erfarenhet i närtid av maskininlärning och vanliga ML-ramverk, t ex PyTorch,
Huggingface
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har någon/några av nedanstående meriterande krav i närtid:
Erfarenhet av drift och utveckling av Linuxsystem med containerbaserad teknologi (Docker, Kubernetes)
Erfarenhet av molnplattformar som AWS, GCP eller Azure
Kunskap om ML-orkestreringsramverk som MLflow, Kubeflow eller SageMaker
Erfarenhet av dataverktyg som Spark, dbt eller Kafka
Kunskap om datakvalitetsramverk som Great Expectations eller dbt tests
Erfarenhet av att arbeta med CI/CD-pipelines (t.ex. Jenkins eller GitHub Actions)
Kunskap om LLM-ramverk, vektordatabaser, grafdatabaser (neo4j) eller RAG-arkitektur
Erfarenhet av att träna, validera, driftsätta och övervaka ML-modeller i produktion
Erfarenhet av att genomföra A/B-tester eller andra utvärderingsmetoderDina personliga egenskaper
Vi värdesätter framförallt att du som person motiveras av att stötta Polisens operativa verksamhet i det samhällsviktiga arbetet, lära dig nya saker och att du tycker om att hjälpa andra, både i och utanför teamet, när det behövs. Du är en god lagspelare med förmåga att anpassa din kommunikation efter situation. Vidare ser vi att du är prestigelös, öppen och vågar testa dig fram för att vi ska kunna leverera så bra lösningar som möjligt. Du har en god problemlösningsförmåga, är lösningsorienterad och initiativrik. Du ser nyttan i att förstå användarnas beteenden för att driva effektiv utveckling som löser problem på riktigt. Frihet under ansvar är ledord som driver dig framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel tfn: 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm eller Göteborg
Arbetstid: Heltid, förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via vår hemsida senast den 9 februari 2026. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Märk din ansökan med referensnummer A044.414/2026 i mailets ärendemening när du ansöker via vår hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A044.414/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Polismyndigheten
Polismyndigheten
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef via telefon: 0105638984
