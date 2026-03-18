Data Scientist
2026-03-18
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du en data scientist med intresse för hälsa och läkemedel? Då kan detta vara något för dig!
Vår verksamhet
Läkemedelsverket har etablerat en europaledande AI-enhet med inriktning mot artificiell intelligens och tillämpad data science. Vi arbetar inom de områden som omfattas av myndighetens uppdrag, med det långsiktiga målet att verka för bättre folk- och djurhälsa.
Vi är idag sju medarbetare som arbetar tillsammans i en GPU-utrustad infrastruktur för verksamhetsnära modellering och utveckling. Vi har flera driftsatta AI-system i produktion och driver en AI-tjänsteplattform som används av 26 olika läkemedelsmyndigheter inom EU.
Vi på AI-enheten har ett uppdrag kopplat till hela Läkemedelsverkets verksamhet, men är idag organiserade under Verksamhetsområde Tillstånd. Verksamhetsområdet består av cirka 330 medarbetare, och vi verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillståndsgivning, rådgivning och information.
Arbetet som data scientist sker i nära samarbete både med externa aktörer och med myndighetens befintliga expertis inom läkemedel, medicinteknik och IT.
Ditt huvudsakliga uppdrag och ansvar kommer att vara att:
• delta i forskningsnära utveckling av AI-verktyg och modeller för att stötta myndighetens ansvarsområden,
• samla in, sammanställa och förbereda data för analys och modellering,
• utveckla och underhålla mjukvarulagren i vår AI-specifika infrastruktur för utveckling och produktion samt att
• medverka vid regulatorisk bedömning och rådgivning för tillämpningar av AI och maskininlärning inom läkemedelsutvecklingBakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen på minst magisternivå med inriktning mot datavetenskap, systemvetenskap, statistik, matematik, civilingenjör eller annan teknisk utbildning på motsvarande nivå. Vidare har du metodkunskap inom data science-området inklusive olika former av neurala nätverk, beslutsträd, klassificering, prediktion, klustring och klassiska regressionsmodeller.
Du behärskar syntax för de vanligast förekommande programmeringsspråken inom området inklusive Python och R, och har erfarenhet av arbete med både klassisk maskininlärning och generativa språkmodeller.
Erfarenhet av arbete inom bioinformatik, omics och läkemedelsområdet är meriterande men inget krav.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper
Du som söker präglas av analytiskt tänkande och är en god programmerare. Du har motivation, flexibilitet och god kapacitet att snabbt lära dig nya saker och har ett gediget intresse för att följa och tillämpa den tekniska utvecklingen inom det AI och data science. Vidare är du intresserad av att utveckla din kunskap för tillämpningar inom det regulatoriska området läkemedel och medicinteknik.
Du löser dina arbetsuppgifter genom goda relationer och målfokus och trivs med att jobba tillsammans med andra i en miljö där det händer mycket och ofta sker omprioriteringar. Du behöver vara uthållig och ha mycket god förmåga att driva och fullfölja åtaganden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Anställningsform: Tills vidare
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Enhet: AI-enheten
Diarienummer: 2.4.2-2026-023453
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Gabriel Westman. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
