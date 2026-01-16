Data Scientist
Logikfabriken AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logikfabriken AB i Göteborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en Data Scientist som vill bygga modeller som faktiskt används?
Vi söker dig som gillar att gå från affärsfråga och data till analys, modellering och lösningar som gör skillnad i verkligheten - inte bara i notebooks.
Hos oss jobbar du i agila team tillsammans med data engineers, utvecklare och produktnära roller. Du är med hela vägen: från förståelse av problem och data, via analys och modellutveckling, till driftsättning och vidareutveckling i produktionsmiljöer.
Du trivs med ansvar, tycker om att resonera kring metodval och kvalitet, och förstår att en bra modell också kräver rätt data, rätt kontext och rätt tekniska förutsättningar.
Vem vi tror att du är
Du har jobbat några år som Data Scientist, analytiker eller i en liknande roll
Du har erfarenhet av dataanalys, statistisk modellering och/eller maskininlärning
Du har arbetat med data i praktiken - inte bara teoretiskt
Du förstår vad som krävs för att ta modeller från analys till produktion
Du är van att arbeta i team och tar ansvar för det du levererar
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har du erfarenhet av ML i produktionsmiljöer, experimentdesign, feature engineering eller samarbete med data engineers och utvecklare är det ett stort plus - men viktigast är att du förstår principerna och kan omsätta analys till verklig nytta.
Om Logikfabriken
Logikfabriken är ett konsultbolag byggt av och för skickliga, nyfikna och engagerade människor inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare - på riktigt Hos oss är du med och formar bolaget, inte bara levererar timmar Vi gillar att umgås: konferenser, knowledge talks, afterworks och annat som gör jobbet roligare Vi tror på schyst ersättning, transparens och långsiktighet Sedan 2017 är vi klimatneutrala och jobbar kontinuerligt för att minska vårt avtryck Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7067852-1794416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logikfabriken AB
(org.nr 559038-9952), https://jobs.logikfabriken.se
Kungsportsavenyen 29 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9689849