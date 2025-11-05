Data Scientist
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Malmö
, Hässleholm
, Halmstad
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energiinfrastruktur AB Kontakt
Recruiter
Josefin Opitz ed@forsuxess.de Jobbnummer
9590939