Data Scientist

TO Be Done AB / Datajobb / Göteborg
2025-08-22


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TO Be Done AB i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall eller i hela Sverige

Data Scientist
Om uppdraget:
Vi söker en erfaren Data Scientist till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg, med heltid under perioden 1 september 2025 - 31 augusti 2026 och möjlighet till förlängning. Distansarbete kan ske upp till 40 %.
Du kommer att arbeta med avancerade dataanalyser, ML/AI-metoder, djupinlärning och bildbehandling i ett agilt team. Arbetsuppgifterna inkluderar utveckling av algoritmer, datapreparering, visualisering och kunskapsöverföring.
Kvalifikationer (ska-krav):
Minst 5 års erfarenhet som Data Scientist

Minst 5 års erfarenhet av teknisk dataanalys

Minst 5 års erfarenhet av Python-programmering

Minst 3 års erfarenhet av Linux-miljö och open-source-lösningar

Minst 3 års erfarenhet av djupinlärning (t.ex. bildanalys eller språkmodeller)

Minst 2 års erfarenhet av bildbehandling och hantering av bilddata

Ett relevant referensuppdrag (minst 1200 h, externt, senaste 2 åren)

Meriterande:
Erfarenhet av containerbaserade plattformar (Docker, Kubernetes)

Övrig information:
Endast anställda konsulter kan ansöka - egenföretagare tas ej emot

Språk: Svenska och engelska (god kommunikation i tal och skrift)

Plats: Göteborg, med möjlighet till 40 % distans

Sista dag att ansöka är 25 augusti 2025

Publiceringsdatum
2025-08-22

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@tobedone.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TO Be Done AB (org.nr 559376-4730)

Jobbnummer
9472550

Prenumerera på jobb från TO Be Done AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TO Be Done AB: