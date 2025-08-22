Data Scientist
2025-08-22
Data Scientist
Om uppdraget:
Vi söker en erfaren Data Scientist till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg, med heltid under perioden 1 september 2025 - 31 augusti 2026 och möjlighet till förlängning. Distansarbete kan ske upp till 40 %.
Du kommer att arbeta med avancerade dataanalyser, ML/AI-metoder, djupinlärning och bildbehandling i ett agilt team. Arbetsuppgifterna inkluderar utveckling av algoritmer, datapreparering, visualisering och kunskapsöverföring.
Kvalifikationer (ska-krav):
Minst 5 års erfarenhet som Data Scientist
Minst 5 års erfarenhet av teknisk dataanalys
Minst 5 års erfarenhet av Python-programmering
Minst 3 års erfarenhet av Linux-miljö och open-source-lösningar
Minst 3 års erfarenhet av djupinlärning (t.ex. bildanalys eller språkmodeller)
Minst 2 års erfarenhet av bildbehandling och hantering av bilddata
Ett relevant referensuppdrag (minst 1200 h, externt, senaste 2 åren)
Meriterande:
Erfarenhet av containerbaserade plattformar (Docker, Kubernetes)
Övrig information:
Endast anställda konsulter kan ansöka - egenföretagare tas ej emot
Språk: Svenska och engelska (god kommunikation i tal och skrift)
Plats: Göteborg, med möjlighet till 40 % distans
Sista dag att ansöka är 25 augusti 2025
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
