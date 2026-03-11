Data Platform Expert
Vi söker nu en Data Platform Expert som vill bidra till utvecklingen av våra datadrivna arbetssätt och skapa lösningar som gör konkret skillnad i verksamheten.
I denna roll arbetar du med att utveckla, förbättra och underhålla datalösningar som stödjer analys, rapportering och affärsbeslut inom Magna Electronics Globala inköpsorganisation.
Du hanterar både strukturerad och ostrukturerad data och bygger dataflöden, modeller och rapporter som hjälper verksamheten att arbeta mer datadrivet.
Arbetet är varierat och innefattar både tekniska uppgifter och nära samarbete med olika delar av organisationen. Du hjälper till att förstå verksamhetens behov och omsätter dem i praktiska och användbara lösningar - exempelvis dashboards, datatransformationer och förbättrade dataflöden.
Du blir en viktig del av vårt dataekosystem och kommer att arbeta med moderna verktyg och plattformar som Databricks, Power BI, Power Query, PowerApps och Azure-baserade datatjänster. Rollen är operativ med stora möjligheter att växa och utvecklas inom området.
Några av arbetsuppgifterna:
Designa och implementera dataprocesser, analyslösningar och pipelines för stora datamängder.
Använda kvantitativa och statistiska metoder för att ge insikter och påverka beslut på alla nivåer.
Sammanställa, hantera och kvalitetssäkra data från flera system och källor.
Skapa dashboards, rapporter och verktyg som visualiserar och förenklar komplex information.
Sätta upp rutiner för övervakning, trendanalys och datastyrning.
Förklara och kommunicera resultat på ett tydligt och affärsnära sätt.
Utveckla, dokumentera och förbättra standardiserade rapporter och processer.
Stötta organisationen med expertis inom datahantering, analys och teknikval.

Publiceringsdatum: 2026-03-11

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande medarbetare med teknisk kompetens och stark analytisk förmåga. Du kombinerar ett strategiskt synsätt med närvaro i det dagliga arbetet, där du med lyhördhet och respekt bygger förtroende och skapar engagemang i samarbeten.
Du har en passion för datadrivna lösningar och trivs med att arbeta nära verksamheten för att bidra till välgrundade beslut. Du arbetar noggrant, strukturerat och effektivt med stora datamängder och har en förmåga att förklara komplexa tekniska lösningar på ett tydligt och lättillgängligt sätt.
Med driv, tydlighet och ett resultatinriktat arbetssätt bidrar du aktivt till förbättringar, tar ansvar och vågar agera även i utmanande situationer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att vi har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, data, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av arbete med dataplattformar, data engineering eller dataanalys
• Stor erfarenhet av Databricks för dataprocessering och modellering
• Goda kunskaper i Power BI, inklusive arbete med Power Query för datatransformering
• Förståelse för dataflöden, datamodellering och ETL/ELT-processer
• Erfarenhet av att arbeta med molnbaserade dataplattformar (t.ex. Azure, AWS eller GCP)
• Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till tydliga tekniska lösningar
Ansökan och kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta rekryterande chef , Daniel Hansson, daniel hansson@magna.com
eller Talent Acquisition Partner, Per Lind, per.lind@magna.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-29, observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
