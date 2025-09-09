Data Engineer till Softhouse Mälardalen
Vad vi kommer att göra tillsammans Som Data Engineer hos oss arbetar du med att utveckla och underhålla datalösningar som gör det möjligt för våra kunder att fatta datadrivna beslut. Du bygger pipelines, data warehouse-lösningar och utvecklar applikationer för databearbetning, med fokus på skalbarhet, prestanda och användbarhet. Du kommer också att ta fram eller integrera tekniska lösningar för ETL och data mining, och bidra till arbetet med analys och maskininlärning.
Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi jobbar nära varandra och ständigt utvecklar vårt arbetssätt. Hos oss har du stor möjlighet att forma din roll och påverka hur vi arbetar - både i det dagliga och på längre sikt.
Vad vi söker hos dig Vi tror att du tycker om att hitta smarta, innovativa lösningar som möter kundernas behov. Du är van att arbeta brett, trivs i team och drivs av nyfikenhet och utmanande projekt. Utöver det ser vi gärna att du har:
3+ års erfarenhet i liknande roller, med erfarenhet av Data Engineering och/eller Data Science.
Mycket goda kunskaper i SQL, och någon av följande: Python, Node.js eller Java
Erfarenhet av att arbeta med någon eller flera av molnbaserade plattformar såsom AWS, GCP, Azure, Snowflake eller motsvarande.
Vana att ta ansvar för agila projekt från början till slut, och hitta kreativa lösningar
Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska Meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i en konsultroll
Erfarenhet av MLOPS, exempelvis ML Flow eller liknande
Erfarenhet av Data Mesh, Data Products
Kunskap och erfarenhet av en eller flera big data-teknologier, exempelvis Hadoop, Kafka eller Spark.
Vad du får hos oss Här får du möjlighet att bli del av ett framåtsträvande bolag där du och din work-life-balance är i fokus. Utöver vårt generösa förmånspaket får du också:
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång, i en inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En mix av spännande och utmanande uppdrag med allt från nyutveckling och förvaltning till vidareutveckling.
Möjlighet att arbeta i våra åtaganden där vi levererar allt från POC, prototyp till MVP och göra teknikval och vara med i tidiga kunddialoger.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra duktiga Softhouse-kollegor. Stämningen är öppen och prestigelös där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen - allt från hälsofrämjande aktiviteter som padel, tennis och löpning till gemensamma frukostar och aw's.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Om Softhouse På Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. Vi har kodat mjukvara sedan 1996, och tillsammans ser vi till att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov - vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass. Vårt Stockholmskontor, med närmare 40 utvecklare, designers och digitala strateger ligger central beläget i en vindsvåning. I Uppsala huserar våra utvecklare och designers på Svartbäcksgatan med utsikt över Domkyrkan.
