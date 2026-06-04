Data Engineer Azure Databricks
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett nytt team med uppdrag att maximera värdet av befintlig data i en verksamhet som vill omsätta data till konkret affärsnytta. Fokus ligger på att bygga robusta pipelines och användarvänliga dataprodukter på en Azure Databricks-plattform, samtidigt som du arbetar nära verksamheten för att förstå behov och skapa lösningar som gör verklig skillnad.
Rollen har också ett tydligt långsiktigt perspektiv. Du är med och etablerar arbetssätt, strukturer och lösningar som över tid ska kunna förvaltas av andra team enligt data mesh-principer. Här får du kombinera modern dataplattform, verksamhetsnära samarbete och möjligheten att påverka hur dataprodukter byggs och utvecklas.
ArbetsuppgifterDu bygger och förvaltar pipelines som omvandlar rådata till strukturerade och användarvänliga dataprodukter.
Du säkerställer hög datakvalitet, god spårbarhet och tydlig dokumentation i lösningarna.
Du samarbetar nära verksamheten, analytiker och data scientists för att förstå behov och ta fram lösningar för rapportering, analys och AI-initiativ.
Du bidrar till att etablera arbetssätt och best practices för dataprodukter som kan tas vidare och förvaltas av andra team över tid.
Du förklarar komplexa datalösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt för olika målgrupper.
Du hjälper till att prioritera utveckling utifrån faktiska affärsfrågor och tydlig verksamhetsnytta.
KravErfarenhet av att bygga pipelines och dataprodukter i Azure Databricks eller liknande molnplattformar.
Förståelse för modellering, granularitet och historik samt hur dessa påverkar analys, rapportering och affärsnytta.
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team nära verksamheten.
MeriterandeErfarenhet av DevOps, CI/CD och data governance.
Erfarenhet av att lämna över lösningar till andra team för långsiktig förvaltning.
Intresse för att coacha och stötta andra i datafrågor.
Erfarenhet av analys kopplad till kundbeteenden, lönsamhet, risk eller operativ effektivitet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854590-2037023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9948700