Data Engineer/ AI
2025-10-07
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Infinity IT Consulting AB söker en driven Data Engineer med fokus på AI till vårt team i Stockholm. Hos oss får du arbeta med spännande projekt inom dataanalys och AI, bidra till utveckling av dataplattformar och påverka hur vår data används för affärs- och teknologiska beslut. Vi värdesätter laganda, enkelhet och långsiktighet, och söker dig som vill växa i rollen och ta ansvar för konkreta leveranser.
Om rollen
Som Data Engineer/AI på medelnivå kommer du att:
Arbeta i ett agilt team med ansvar för vår dataplattform på Azure.
Hantera och bearbeta stora datamängder med Databricks och Spark.
Bidra till utveckling av pipeline-lösningar och stödja CI/CD- och DevOps-processer.
Samarbeta med intressenter för att förstå databehoven och leverera lösningar som skapar värde och insikter.
Delta i design och implementering av AI- och analysmiljöer.
Rollen kombinerar tekniskt ansvar med möjlighet att påverka processer och arbetssätt i teamet.
Vi söker dig som har:
Minst fem års erfarenhet av Azure-dataplattformar och molnbaserad datahantering.
Erfarenhet av Databricks, Spark och pipeline-utveckling.
God förståelse för CI/CD och DevOps-principer.
Starka analytiska färdigheter och en problemlösande inställning.
Erfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum/Kanban).
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av ML/AI-modeller eller data science-projekt.
Kunskap om databasdesign, SQL och NoSQL.
Programmering i Python, R eller liknande språk.
Tidigare erfarenhet av data- och AI-projekt inom retail, SaaS eller finans.
Om Infinity IT Consulting
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten.
