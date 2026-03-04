Data Engineer
På Fortnox är data hjärtat i vår förmåga att hjälpa företag starta, växa och utvecklas. Vi befinner oss i ett expansivt skede där vi bygger framtidens dataplattform: en cloud miljö som hanterar transaktionsdata från över en halv miljon svenska företag, processar miljontals händelser per minut, och omvandlar denna massiva datamängd till handlingsbara insikter, avancerad AI och analyslösningar för en utvecklingsorganisation med över 50 team.
Nu söker vi en Data Engineer som inte bara vill utveckla och optimera pipelines, utan som vill vara med och designa hur vår dataarkitektur ska se ut imorgon. Du kommer spela en nyckelroll i att säkerställa att vår data är välstrukturerad, lättillgänglig och redo att driva både affärsbeslut och nya innovationer.
Detta kommer du att få
Designa och vidareutveckla vår dataplattform och arkitektur att skala i takt med en expansiv verksamhet.
Arbeta end-to-end med datalösningar - från strategi och planering till implementering, driftsättning och långsiktig governance.
Utveckla och underhålla robusta data pipelines och integrationer i cloudmiljöer.
Driva initiativ kring datasäkerhet och compliance i nära samarbete med team inom säkerhet och juridik.
Stötta och samarbeta med Data Scientists, Analytiker och Utvecklare för att demokratisera data i hela organisationen.
Bidra till en kultur av lärande - sprida kunskap och expertis samt påverka hur vi bygger upp vår Data & Analys-funktion.
Vad du behöver för att anta uppdraget
Vi söker dig som drivs av att se data omvandlas till insikter och värde. Du gillar att ta ägandeskap och har förmågan att hantera komplexa projekt med både precision och framåtdrift i en snabbt växande organisation . Att vara en del av vårt team innebär att du driver förändring där det behövs, både i vår infrastruktur och i våra arbetssätt.
Vi tror att du har:
3-5 års relevant erfarenhet i rollen som Data Engineer eller liknande.
Mycket goda kunskaper i Python eller SQL.
Gedigen erfarenhet av datainfrastruktur och arkitektur i cloudmiljöer (gärna GCP, men även andra är meriterande).
Erfarenhet av verktyg och system som t.ex. DBT, Fivetran och BigQuery
Meriterande om du har erfarenhet av att bygga integrationer mot datakällor som Postgres och Kafka.
Som person är du:
Initiativrik och självgående - du ser vad som behöver göras och driver uppgifter framåt.
Strukturerad och detaljfokuserad, men kan samtidigt tänka i nya banor och se helheten.
Analytisk och en problemlösare med förmågan att kommunicera komplexa insikter till både tekniska och icke-tekniska stakeholders.
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö. Du värdesätter teambaserat arbete och bidrar till en positiv, lärande kultur.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet till stor påverkan på Fortnox uppföljning och hur vi bygger vår dataplattform i en mycket expansiv fas.
Teknisk utveckling genom att samarbeta med erfarna och kompetenta utvecklare och specialister.
Generösa möjligheter till kompetensutveckling, som konferenser, utbildningar och tid för egenutveckling.
Flexibelt arbete: Vi tror på flexibilitet - du kan jobba på distans eller på något av våra kontor i Växjö (huvudkontor), Malmö, Linköping eller Stockholm.
Välkommen att vara med och forma vilka vi är imorgon.
