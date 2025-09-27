Data Engineer
TO Be Done AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-09-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TO Be Done AB i Göteborg
, Malmö
, Norrköping
, Stockholm
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Senior Data Engineer / Data Architect - Konsultuppdrag
Vi söker dig som är en senior Data Engineer / Data Architect med lång erfarenhet av att bygga, designa och leda arbete kring moderna dataplattformar. Våra kunder finns inom olika branscher och befinner sig ofta i en fas där de vill:
Utvärdera och förbättra nuvarande datalösningar ("health check")
Designa en framtidssäker arkitektur för data pipelines och BI-leveranser
Bygga och automatisera robusta dataflöden för analys och beslutsstödPubliceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra workshops för att kartlägga nuläge och behov
Ta fram arkitektur och design av data pipelines och datamodeller
Bygga och automatisera ETL/ELT-processer i moderna molnmiljöer (t.ex. Google Cloud, Azure)
Säkra leverans via API:er, databaser och analysplattformar
Etablera CI/CD och versionshantering för dataflöden
Övervaka och kvalitetssäkra driften (larm, stabilitet, säkerhet)
Samarbete med dataanalytiker, BI-specialister och andra intressenter
Fungera som teknisk lead och bidra till roadmap, planering och prioriteringarKravprofil för detta jobb
7-10+ års erfarenhet som Data Engineer/Data Architect i produktion
Djup kunskap i Python för dataflöden och orkestrering (Prefect, Airflow eller motsvarande)
Expertkunskaper i SQL och datamodellering (PostgreSQL, BigQuery eller motsvarande)
Erfarenhet av molnplattformar (Google Cloud, Azure eller AWS)
Erfarenhet av API-integration och distributionsmönster
Van vid att leda leveranser och samarbeta i agila team
Meriterande
Erfarenhet av DBT, Databricks eller Azure DevOps
Erfarenhet av BI-verktyg som Tableau eller Power BI
Djupare kompetens inom Google Cloud/BigQuery-ekosystemet
Vem är du?
Vi tror att du är självständig, lösningsorienterad och trygg i en ledande roll. Du gillar att både ta fram strategi och att arbeta praktiskt med att bygga pipelines. Du har lätt att kommunicera med olika intressenter - från utvecklare till affärssidan - och du brinner för att skapa robusta och framtidssäkra dataplattformar.Så ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: rekrytering@tobedone.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TO Be Done AB
(org.nr 559376-4730) Jobbnummer
9529703