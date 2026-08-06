Data engineer
Utbetalningsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss kommer ditt engagemang och din kompetens göra skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Inom Utbetalningsmyndighetenär arbete med data och analys centralt. Nu söker vi dig som vill utöka myndighetens förmåga inom dataintag och dataanalys.
I rollen som data engineer kommer du att arbeta med utveckling av it-lösningar med fokus på datahantering, datalagring och dataanalys. Du kommer arbeta i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam och samarbeta med olika roller såsom andra data engineers, systemutvecklare, data analytiker och DevOps engineers. I rollen är det huvudsakliga uppdraget att utveckla lösningar för datahantering med direkt verksamhetsvärde. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera våra utvecklingsmiljöer samt utforma interna standarder kring kod och livscykelhantering.
Rollen som data engineer är placerad på avdelningen data och utveckling.
Vi söker dig som har
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Minst tre års aktuell erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i Python
• Minst tre års erfarenhet av att bygga och underhålla stabila data pipelines i olika miljöer
• Goda kunskaper i SQL och arbete med komplexa datamängder
• Erfarenhet av att arbeta med öppna källkodslösningar
• Vana av kodhantering i GIT och tillhörande arbetsflöden
• God förmåga att kommunicera på svenska
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet av DevOps/MLOps
• Erfarenhet av arbete med on-premises system
• Erfarenhet av containerbaserade lösningar
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att trivas och lyckas i rollen har du en analytisk problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga. Vidare är du strukturerad, initiativtagande och flexibel.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer också höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
Myndigheten är placerad i Stockholm i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
På Utbetalningsmyndigheten ska alla medarbetare ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi eftersträvar ett nära ledarskap och du som chef har ett rimligt antal medarbetare, administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef: Niclas Cederberg på telefon 010-572 7576. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
10023753