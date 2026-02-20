Data Analyst
Vattenfall AB / Marknadsföringsjobb / Luleå Visa alla marknadsföringsjobb i Luleå
2026-02-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som just nu sker på samhällsnivå där nätkapaciteten behöver fördubblas inom de närmsta 10 åren. Omställningen innebär kraftigt ökade kundinteraktioner där avdelningen Tariff och Intäkt har en viktig roll i att utveckla och optimera våra tariffstrukturer för att möta framtidens behov. Vi är idag 9 kollegor och planerar nu att växa med nya medarbetare - däribland en erfaren Data Analyst till vårt kontor i Solna eller Luleå.
Om rollen
Inom arbetet med utveckling av våra tariffer ingår det förbättring av vår kostnadsmodellering, automatisering av dataflöden och efterlevnad med lagar och aktuella föreskrifter. Gruppens största leverans är att årligen ta fram priser som dels ger bolaget önskade intäkter för året men som även är rättvist och kostnadsriktigt fördelat bland våra kunder i hela nätet. Gruppens roll innebär att vi ofta arbetar i tät dialog med andra intressenter, verksamheten och våra kunder för att kunna förstå samt agera på deras behov. Nu söker vi en erfaren Data Analyst som kan ta våra analyser till nästa nivå.
Som Data Analyst kommer du att:
Arbeta nära verksamheten och andra intressenter för att förstå behov och omvandla dem till robusta analyser
Driva utvecklingen av vårt datadrivna arbetssätt och ta en aktiv roll i förändringsarbetet
Knyta ihop datakällor och bidra till utvecklingen av vårt gemensamma datalager
Delta i pågående automatiseringsinitiativ och utveckla effektiva analysflöden
Bidra med tydliga insikter som stödjer beslut och långsiktiga strategier
Rollen passar dig som trivs med att leda frågor framåt, koordinera mellan olika delar av organisationen och skapa struktur i utvecklingsarbete.
Kravspecifikation
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en samarbetsinriktad och lyhörd person som tryggt kan navigera mellan olika intressenter. Du är initiativtagande och nyfiken, med en förmåga att snabbt omsätta idéer till konkreta resultat. Vidare har du ett analytiskt och strukturerat arbetssätt och kan växla obehindrat mellan detaljer och helhetsperspektiv. Vi söker även dig som är kommunikativ och skicklig på att skapa engagemang i utvecklingsprocesser.
Vi ser gärna att du har:
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av programmering i Python eller liknande språk
Erfarenhet av att bygga kod för automatiserade arbetsflöden - från datainläsning till visualisering
Vana av att analysera stora datamängder
Erfarenhet av visualiseringsverktyg, gärna Power BI
Kunskap inom datakvalitet: identifiera, adressera och driva förbättringar
God förmåga att kommunicera insikter och skapa pedagogiska presentationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Luleå
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Lina Aglén, lina.aglen@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Asim Nokic - Unionen, Ulf Tengman - SEKO.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Luleå (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9755995