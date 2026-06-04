Sales Project Manager till TGW i Göteborg!
Professionals Nord Göteborg AB / Säljarjobb / Mölndal Visa alla säljarjobb i Mölndal
2026-06-04
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Vill du driva försäljningen av framtidens automationslösningar inom intralogistik?
Som Sales Project Manager Retrofit på TGW får du en nyckelroll i att utveckla och sälja moderniseringslösningar till både befintliga och nya kunder. Här kombinerar du affärsmannaskap, teknikförståelse och projektledning för att skapa långsiktigt värde för kunder i en bransch som ständigt utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som Sales Project Manager Retrofit ansvarar du för försäljningsprocessen kring retrofit- och moderniseringsprojekt. Du driver anbudsarbete från första kundkontakt till färdigt erbjudande och säkerställer att lösningarna möter kundens behov både tekniskt och kommersiellt.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och stötta arbetet med att identifiera nya retrofit-affärer samt utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
Bidra till utvecklingen av affärsstrategier för att identifiera och bearbeta kunder med potential för moderniseringsprojekt
Ansvara för offert- och anbudsprocesser, från förfrågan till färdigt erbjudande
Utveckla försäljningsstrategier för komplexa beslutsprocesser och ta fram korrekta kostnadskalkyler
Koordinera och sammanställa underlag från interna avdelningar, underleverantörer och samarbetspartners
Säkerställa att föreslagna lösningar är kompletta, konkurrenskraftiga och anpassade efter kundens verksamhet
Planera och följa upp tidslinjer, resurser och kostnader för anbudsprojekt
Arbeta strukturerat i CRM-system och säkerställa att processer följs
Inhämta feedback från kunder vid förlorade affärer för att stärka framtida erbjudanden
Bidra till och representera TGW kultur, värderingar och arbetssätt
Vad TGW erbjuder dig:
Fast anställning med konkurrenskraftig lön
Förmånsbil
Livförsäkring motsvarande 4 x årslön
Employee Assistance Programme
30 semesterdagar med semesterersättning
Kollektivavtal enligt Tekniktjänsteavtalet
Hälsovårdsbidrag och kostnadsfri årlig hälsokontroll
En dynamisk, öppen och informell arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor
Vi söker dig som:
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet från en liknande roll inom försäljning, pre-sales, lösningsdesign eller teknisk projektledning
Erfarenhet av automation och/eller intralogistik, gärna från arbete med automatiserade lager-, materialhanterings- eller logistiklösningar - det är mycket meriterande
Dokumenterad erfarenhet av att leda anbuds- och offertprocesser
Förmåga att bygga, utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Erfarenhet av att hantera flera parallella affärsmöjligheter och projekt samtidigt
God förståelse för komplex försäljning och långa beslutsprocesser
Stark kommunikativ förmåga och vana att presentera lösningar för olika intressenter
Ett strukturerat arbetssätt med hög noggrannhet och affärsmässighet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Placering & omfattning
Plats: Mölndal
Anställningsform: Heltid
Omfattning: Tillsvidareanställning
Urval sker löpande.
TGW är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
431 37 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TGW Scandinavia AB Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
9948473