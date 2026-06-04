Teamledare inom mekanik
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du driva teknisk utveckling framåt? I den här rollen arbetar du kombinerat som teamledare och mekanikkonstruktör, där du får chansen att förena teknik med operativt ansvar.
Som teamledare har du det övergripande ansvaret för att strukturera och driva gruppens arbete framåt, och säkerställer att teamets leveranser håller hög kvalitet och når uppsatta deadlines. Du ansvarar också för den veckovisa uppföljningen, arbetar tillsammans med andra för att utveckla och följa upp våra processer, samt fungerar som den naturliga länken till verksamhetens intressenter, där du proaktivt rapporterar framdrift och hanterar eventuella avvikelser.
Resterande del av din tid arbetar du operativt som mekanikkonstruktör. Här får du möjligheten att gå på djupet i tekniken och delta i bland annat spännande innovationsstudier, där vi tillsammans lägger grunden för framtidens lösningar. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker en trygg och engagerad ledare som har förmågan att skapa struktur även när tempot är högt. Du är en person som trivs i en föränderlig miljö och som har drivet att föra arbetet framåt och förmågan att prioritera effektivt när förutsättningarna förändras. Du har goda ledaregenskaper, och är en sammanhållande kraft som vågar utmana och driva på när det behövs, samtidigt som du är lyhörd för teamets behov och främjar en god samarbetskultur.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Gedigen bakgrund inom mekanikkonstruktion
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av DevOps.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi tillämpar löpande urval, men då semesterperioden närmar sig kan den slutgiltiga återkopplingen dröja till efter sommaren. Om tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB felicia.goransson@saabgroup.com Jobbnummer
9948474