Financial Controller | Automotive | Göteborg
Experis AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vill du arbeta i en global finansiell organisation med fokus på redovisning, rapportering och regelefterlevnad? Har du gedigen erfarenhet som Financial Controller och trivs i en internationell miljö? Då kan detta konsultuppdrag vara rätt steg för dig.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Financial Controller för ett tidsbegränsat konsultuppdrag med start i augusti 2026 till mars 2027. Du blir en del av ett globalt finansfunktionsteam med ansvar för att säkerställa korrekt och tidsenlig finansiell rapportering samt regelefterlevnad.
I rollen arbetar du nära Chief Accountant och samarbetar internationellt med kollegor inom leverantörsreskontra, kundreskontra och finansiell rapportering. Uppdraget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till både professionell och personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som Financial Controller kommer du bland annat att:
Säkerställa korrekt och effektiv finansiell rapportering
Delta i bokslutsprocessen och periodavslut
Utföra analyser och följa upp finansiella resultat
Ansvara för årsredovisningsprocessen
Vara huvudkontakt och koordinator gentemot extern revision
Säkerställa efterlevnad av redovisningsprinciper K3 och IFRS
Samarbeta med internationella team och funktionerProfil
Vi söker dig som är självgående, analytisk och har en stark känsla för struktur och kvalitet. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till förbättringar.
För att lyckas i rollen har du:
Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Minst 8 års erfarenhet inom redovisning eller controlling
Goda kunskaper i K3 och IFRS
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stark Excel kompetens och god systemvana
Erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem
Erfarenhet från revisionsbyrå är meriterande
Erfarenhet från större bolag är en fördel
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar proaktivt och har ett högt engagemang i det du gör.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Annonsen kan komma att stängas före sista ansökningsdag. Vid frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Malin Ring: malin.ring@jeffersonwells.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag inom specialiserade kompetensområden som Finance, Engineering och HR. Vi är en del av ManpowerGroup och erbjuder våra konsulter spännande uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss får du trygga anställningsvillkor, kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gropegårdsgatan (visa karta
)
405 08 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9948481