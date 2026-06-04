Konfidentiell - Head of Supply Chain
Påverka Nu Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-04
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Nyckelroll i tillväxtbolag inom green energy
Vi söker nu en Head of Supply Chain till ett snabbväxande bolag inom green energy, verksamt i Linköping/Jönköping-regionen.
Bolaget står inför en viktig fas av industrialisering och skalning, och stärker nu upp sitt Supply Chain-led för att säkerställa fortsatt tillväxt med hög leveransprecision, god kostnadskontroll och hållbar lönsamhet.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för bolagets end-to-end supply chain – från leverantörsstrategi och sourcing till leverans, kvalitet och färdig produkt. Du kommer att ha en central roll i att bygga upp en leverantörsbas som är hållbar, skalbar och kommersiellt konkurrenskraftig över tid.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat att identifiera, utvärdera och implementera nya leverantörer, säkerställa kvalitet, förhandla ledtider och prismodeller samt utveckla processer, struktur och uppföljning kopplat till hela försörjningskedjan. Rollen omfattar även SQA-relaterade frågor, kostnadskontroll, compliance och risk management.
Du förväntas skapa tydlighet, mätbarhet och relevanta KPI:er som bidrar till säker leverans, stark kostnadskontroll och skalbarhet. Målet är att bygga en smart, robust och affärsdriven supply chain som stödjer bolagets tillväxt och marginalutveckling.
Detta är en roll för en exekutiv byggare – en person som rör sig naturligt mellan leverantörer, produktion, ledningsgrupp och investerare. Du är lika bekväm i operativa diskussioner på fabriksgolvet som i strategiska samtal i styrelserummet.
Du kommer att ha operativa projektinköpare rapporterande till dig och rapporterar själv direkt till CEO.
Vi söker dig som vill vara med och bygga ett framtidsbolag i en expansiv fas. Troligtvis har du tidigare varit med på en liknande tillväxt- eller industrialiseringsresa och har gedigen erfarenhet av Supply Chain på ledande nivå.
Du har förståelse för vad som krävs för att bygga en fungerande och skalbar försörjningskedja i en miljö där struktur, tempo och affärsmässighet behöver kombineras. Eftersom rollen innebär nära samarbete med CTO och ingenjörsteamet ser vi gärna att du har god teknisk förståelse och ett starkt öga för detaljer.
Som person är du strukturerad, affärsinriktad och resultatorienterad. Du är prestigelös och har inga problem att kavla upp ärmarna när det behövs, samtidigt som du behåller det strategiska perspektivet och driver långsiktig utveckling.
Erfarenhet från producerande industri är starkt meriterande, gärna inom stål, aluminium, formgjutna produkter eller annan tekniskt komplex tillverkning. Erfarenhet av internationella leverantörsled och förhandlingsvana är också värdefullt. Kunskaper i tyska ses som mycket meriterande.
Mer information ges vid en eventuell intervju.
Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte med din ansökan!
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170)
582 75 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Marcus Rosenblom marcus.rosenblom@paverka.se Jobbnummer
9948483