Säljare med fokus DVH
Essity Aktiebolag (publ) / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-06-04
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Säljare Skåne – med fokus på dagligvaruhandeln
Brinner du för försäljning och dagliga kundmöten och trivs i en roll med många kontaktytor? Vill du jobba med starka varumärken och göra skillnad i en dynamisk organisation? Om svaret är ja kan det här vara rollen för dig!
Essity – ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med varumärken som Libero, TENA, Libresse, Tork, Sorbact och JOBST erbjuder nu en spännande och utmanande möjlighet till dig som vill bidra med din kompetens, energi och kreativitet då vi söker en ny kollega i vår säljkår inom affärsenheten Personal Care. Vi ser gärna att du bor i Helsingborg eller Lund med omnejd. Du rapporterar till Field Sales Manager och blir en del av vårt svenska kommersiella team.
Vi arbetar med starka varumärken inom kategorierna blöjor, imtinhygien och toalett/hushållspapper: Libero, Libresse, TENA och Lotus.
Vi söker dig som delar våra värderingar och drivs av att utmana, förnya och experimentera.
Om rollen
Som Field Sales Representative i Skåne (exkl Malmö) ansvarar du för att utveckla affären hos kunder inom dagligvaruhandeln – exempelvis ICA, Coop, Axfood och andra kedjor. Du arbetar nära butik och ansvarar för att säkerställa synlighet, tillgänglighet och lönsamhet. Du är en viktig länk mellan butik och centrala funktioner, där du omvandlar strategier till konkret genomförande i butiksmiljö.
Som säljare för ett av våra viktiga distrikt behöver du ha relationsskapande i framkant av allt du gör för att bygga och upprätthålla effektiva relationer med kunder, men även med dina interna funktioner som KAM, marknadsföring och andra säljare i teamet. Du kommer att vara en del av ett professionellt säljteam som arbetar analytiskt och kundfokuserad.
Det här är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva försäljning och utveckla affären i distriktet
Bygga och underhålla långsiktiga relationer med butikspersonal och beslutsfattare
Kategoriutveckling och rådgivning om våra ledande varumärken – Libero, Libresse, TENA och Lotus
Säkerställa optimal exponering, hyllplacering och distribution
Genomföra kampanjer och aktiviteter i butik
Identifiera affärsmöjligheter och ta initiativ till förbättringar
Samarbeta med Key Account Managers och marknadsteam
Du har stort eget ansvar och planerar själv din vardag, samtidigt som du ingår i ett engagerat och resultatorienterat säljteam.
Vem du är
Som person är du driven, resultatorienterad och lyhörd med rätt inställning. Du är självgående och arbetar strukturerat, samt prioriterar din tid och energi. Du har god förmåga att kommunicera och skapa långsiktiga affärsrelationer med god planeringsförmåga. Du kommer att vara en del av ett starkt målmedvetet säljteam där bra resultat och ömsesidig respekt leder till framgång tillsammans. Vi anstränger oss för att skapa starka och respektfulla kundrelationer som ger värde för alla parter.
Du har:
Erfarenhet från säljande roll, gärna inom dagligvaruhandeln
Relevant utbildning
Flytande kunskaper i svenska och god kommunikationsförmåga i engelska i tal och skrift
Digital kunskap och erfarenhet från CRM är meriterande
Ett strukturerat arbetssätt och god planeringsförmåga
Ansökan
Låter det här intressant? Om du är redo för en ny utmaning och känner igen dig i beskrivningen så sök tjänsten idag! Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan på grund av GDPR. Vi gör löpande urval och intervjuer kan komma att bokas innan sista ansökningsdag.
Vad kan vi erbjuda dig
Vårt syfte, Att bryta barriärer för välbefinnande, ger mening åt allt vi gör. Att arbeta på Essity innebär en chans att förbättra människors välbefinnande och möjligheter att driva positiv förändring för samhället och miljön. Som anställd på Essity kommer du att tillhöra en organisation där du känner dig värderad och stöttad att växa och utmanad att generera affärsresultat i en samarbetsvillig och öppen atmosfär. Innovate for Good | Excel Together | Be You with Us
Sista dag att ansöka är 18/6 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity Aktiebolag (publ)
(org.nr 556325-5511), http://www.essity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Essity Hygiene and Health AB Jobbnummer
9948479