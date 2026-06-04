Godsmedarbetare till Ljusdal
Mekanotjänst i Järvsö AB / Lagerjobb / Ljusdal Visa alla lagerjobb i Ljusdal
2026-06-04
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Har du erfarenhet av jobb på en godsavdelning? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kanske det är dig vi söker till vår godsavdelning i Ljusdal!
Mekanotjänst är en av Sveriges ledande legotillverkare och har ett flertal spännande kontrakt inom bl a medicinteknik, försvarsindustri, entreprenad och elektronik. Idag är vi mer än 140 medarbetare i Järvsö och Ljusdal.
Mekanotjänst är ett tillverkningsföretag med effektiv produktion inom avancerad tunnplåts-, rör- och skärande bearbetning. Mekanotjänst har samarbeten med välkända företag inom ett flertal branscher bl a medicinteknik, offshore, elektronik, försvar och entreprenad. Mekanotjänst verkar för långsiktiga relationer och det är av högsta vikt att leverera lösningar av bästa kvalitet och konkurrenskraft.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete på en godsavdelning/lager. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att ta emot och skicka gods, lastning och lossning, ompackning, boka frakter. Du kommer stötta alla avdelningar med emballage, tömning av sopor och skrot. Som legoföretag kör vi mycket lagerförd hantering.
Du kommer jobba i en liten arbetsgrupp, med placeringsort Ljusdal. Jobb i Järvsö kan också förekomma. Ingen dag är det andra lik, så du behöver vara flexibel och kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har viljan att utvecklas och lära nytt!
Vi ser att du har B-körkort och truckkort. Gärna erfarenhet av att köra hjullastare. Meriterande är erfarenhet av Monitor eller annat affärssystem. Har du kunskaper om tull och frakter så är det också meriterande.
Vi tror på att utvecklas tillsammans och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom bolaget. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med kollektivavtal och förmåner som bland annat friskvårdsbidrag på 4000 kr/år. Välkommen till oss!
Mekanotjänst är ett tillverkningsföretag med effektiv produktion inom avancerad tunnplåts-, rör- och skärande bearbetning med kompetens och erfarenhet att leverera kompletta mekaniklösningar i världsklass. Samtliga kunder och branscher har högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekanisk tillverkning framåt.
Alkohol- och drogtest genomförs i samband med rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mekanotjänst I Järvsö AB
(org.nr 556193-0719)
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mekanotjänst Kontakt
Teamledare Ljusdal
Sebastian Spets sebastian.spets@mekanotjanst.se Jobbnummer
9948478