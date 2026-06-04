Case Manager Boden - bidra till barns trygghet och rättigheter
Rädda barnens Riksförbund / Socialsekreterarjobb / Boden Visa alla socialsekreterarjobb i Boden
2026-06-04
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OM UPPDRAGET
Vill du vara med och göra verklig skillnad för barn i utsatta livssituationer? Hos Rädda Barnen är direkta insatser för barn och familjer en central del av vårt arbete i Sverige. Varje dag möter vi barn och unga som behöver stöd, trygghet och tillgång till sina rättigheter – och här spelar våra case managers och socionomer en viktig roll.
Som case manager är du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att barn och unga i våra verksamheter får rätt stöd. Du bidrar till att:
identifiera barn som far illa eller riskerar att göra det
hänvisa vidare till rätt insatser och stöd
skapa trygga och säkra verksamheter för barn
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses
Du fungerar också som ett viktigt stöd till kollegor och volontärer, där du delar med dig av din kunskap och stärker deras arbete i mötet med barn och unga.
Nu söker vi en case manager till vår verksamhet i Boden, inom projektet Trygga Boenden. Projektet arbetar för att skapa trygga miljöer och säkerställa rättigheter för barn som bor på Migrationsverkets boenden på orten. Arbetet fokuserar på:
psykosocialt stöd till barn och föräldrar
samverkan och kunskapshöjande insatser riktade till aktörer som möter barn i asyl
Du blir en del av ett lokalt team i Boden och ingår samtidigt i det kollegiala teamet i Norrbotten, region Nord. Du rapporterar till gruppchef i Norrbotten och samarbetar även med kollegor nationellt på andra orter där projektet bedrivs.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
Vi söker dig som både har rätt kompetens och ett starkt engagemang för barns rättigheter.
Vi ser att du har:
Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer
Kunskap om socialrätt, socialtjänstlagen och föräldrabalken
Kunskap om och gärna kontakter inom samhällsfunktioner som socialtjänst, vård och skola
Erfarenhet av att stödja kollegor genom rådgivning/coaching/handledning och/eller kompetenutveckling
God pedagogisk förmåga och vana att sprida kunskap
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Kunskaper om barnkonventionen och dess tillämpning
Erfarenhet av frågor som rör barn i migration och/eller egen levd erfarenhet av flykt och migration
Språkkunskaper utöver svenska och engelska. Exempelvis arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinja.
Som person ser vi att du:
lyssnar aktivt och visar empati, omtanke och respekt
kommunicerar och samarbetar effektivt med kollegor, volontärer, barn, föräldrar och yrkesverksamma
skapar lugn och trygghet även i komplexa situationer
modigt står upp för barns rättigheter
Hos Rädda Barnen förenas vi av våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt arbete för barns rättigheter.
LÅTER DET INTRESSANT?
Tjänsten är en visstidsanställning omfattande 100% under 8 månader med start så snart som möjligt till hösten. Vid eventuell fortsatt finansiering kan förlängning vara möjlig. Placering är vid vårt kontor i Boden men med möjlighet till att förlägga viss arbetstid på kontoret i Luleå och på distans.
Rekryteringen sker löpande – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt men senast 12 augusti. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Helen Nilsson (helen.nilsson@rb.se
). Eftersom ansökningstiden löper under semesterperioden har vi begränsad möjlighet att svara på frågor från och med juli månads början.
Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor. Vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan. Tänk även på att inte döpa bifogade filer med personuppgifter. Som en del i vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester i urvalsarbetet för att säkerställa en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Fackliga kontakter: Unionen: Edvin Arnby Machata, edvin.arnby-machata@rb.se
Akademikerföreningen: Anna-Frida Eriksson, anna-frida.eriksson@rb.se
Rädda Barnen ska spegla den jämlikhet vi arbetar för i samhället och eftersträvar mångfald och olikheter. Därför välkomnar vi en bredd av kompetenser, perspektiv och erfarenheter i den här rekryteringen. Rädda Barnen är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Slutkandidater kommer även att screenas mot EU:s sanktionslista. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer, HÄR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7811251-2036688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rädda Barnens Riksförbund
, https://jobb.raddabarnen.se
Kungsgatan 17b (visa karta
)
961 61 BODEN Arbetsplats
Rädda Barnen Jobbnummer
9948469