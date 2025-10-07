Danslärare på Amys Dansakademi

Rydell, Amy / Pedagogjobb / Jönköping
2025-10-07


Älskar du att dansa, har tidigare erfarenhet som instruktör och vill sprida glädjen vidare till barn och unga? Då är du kanske den vi söker!
Just nu börjar vi på Amys Dansakademi att planera inför vår terminen och söker att utvidga vårt team med en ny danslärare.
Vi söker dig som:
kan lära ut barndans, street stilarna och/eller disco.
älskar att jobba med barn och unga
är bekväm med att leda grupp träning och skapa koreografier till uppvisning

Om Amys Dansakademi
Amys Dansakademi är en mindre dansskola som startades hösten 2024. Vi har idag ca 90 elever i veckan inom dans och akrobatik med klasser i både Mullsjö och Habo. Vi vill nu till våren fortsätta expandera.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: amysdansakademi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rydell, Amy

Arbetsplats
Amys Dansakademi i Habo/Mullsjö

Kontakt
Amy Rydell
amysdansakademi@gmail.com

Jobbnummer
9545633

