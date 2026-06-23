Danslärare
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Gillar du att möta barn och unga? Vill du ge dem möjligheten att få uttrycka sig genom dans? Då är detta jobbet för dig! Musik- och kulturskolan Vänersborg söker nu nya medarbetare till vårt arbetslag.
Om arbetsplatsen
Musik- och kulturskolan Vänersborg är sedan 60 år en mycket viktig del av Vänersborgs kommuns kulturliv. Hos oss får barn och unga chans att utvecklas inom musik, dans, teater och bild & form. Du får ca 35 arbetskamrater inom de olika ämnena och ni tillsammans möter ca 1400 barn och unga i olika kurser varje vecka.
Inom vår verksamhet finns ett brett utbud som riktar sig till barn och unga upp till 19 år. Vårt uppdrag är att erbjuda meningsfull fritid och möjlighet att utvecklas inom våra konstnärliga ämnen. Vi ser vikten av att våra barn och unga ska få möjlighet utvecklas utifrån sina olika förutsättningar och ambitionsnivå.
Musik- och kulturskolan är organiserad inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen har ca 110 medarbetare med ansvar för konsthall, idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar och barn- och ungdomskultur. Inom förvaltningen sker samverkan för att arbeta med det gemensamma uppdraget att ha fokus på underrepresenterade grupper och geografisk spridning. Samverkan med barn -och utbildningsförvaltningen sker bland annat genom kulturaktiviteter på skoltid, El Sistema och öppen verksamhet på fritidshem.Dina arbetsuppgifter
Som danslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom dans. Undervisningen i grupp och riktar sig främst till barn och ungdomar, men även andra målgrupper kan förekomma.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Planera och genomföra dansundervisning. Anpassa undervisningen utifrån deltagarnas ålder och förutsättningar. Delta i föreställningar, uppvisningar och andra arrangemang. Samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete. Undervisa på skoltid inom Kultur i skola kan även tillkomma.
Danspoolen, som är en del av Musik- och kulturskolan Vänersborg, undervisar barn och ungdomar i frivillig verksamhet, den obligatoriska grundskolan, gymnasieskolan och anpassad grundskola samt i olika dansuppdrag som Skapande skola, Dans för hälsa och andra kulturprojekt i andra kommuner i Fyrbodal.
Arbetstiderna varierar och är förlagda till både dag- och kvällstid och vissa helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen kompetens inom dans och förmåga att anpassa undervisningen efter deltagarnas ålder, nivå och förutsättningar. Du har hög pedagogisk förmåga, ett starkt engagemang för barn och ungas utveckling samt ett konstnärligt driv som bidrar till att skapa lustfyllda och utvecklande lärmiljöer.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom danspedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Lärarexamen är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande, självgående och ansvarstagande, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor och andra aktörer. Du är nyfiken på samverkan och har ett kreativt förhållningssätt till hur verksamheten kan nå olika målgrupper.
Som person är du flexibel, trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
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462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Musik- och kulturskola Kontakt
Katarina Stella katarina.stella@vanersborg.se 0521-721933 Jobbnummer
9974056