Dansktalende kundeservicemedarbejder
2025-08-18
Er du god til at løse problemer og hjælpe andre? Taler du desuden flydende dansk? Så har vi jobbet til dig!
Hos Sprio søger vi en person til en spændende stilling inden for kundesupport, hvor du dagligt får mulighed for at arbejde med smarte løsninger og hjælpe mennesker.
Stillingen er baseret i Solna, og din ansættelse begynder med en grundig og fuldt betalt oplæring, hvor du lærer alt, hvad du behøver for at føle dig tryg i rollen. Der er store muligheder for personlig og faglig udvikling på vores virksomhed, og vi ser gerne, at du har lyst til at udvikle dig og lære nye ting.
Din primære opgave bliver at identificere kundens problem og guide kunden til en løsning på en forståelig og pædagogisk måde.
Vi søger dig, der: Er nysgerrig, kommunikativ og elsker at finde løsninger
Har en gymnasial uddannelse
Taler og skriver dansk og engelsk flydende
Har erfaring fra servicebranchen (det er en fordel, men ikke et krav)
Vi tilbyder dig: En fuldt betalt introduktionsuddannelse
Gode ansættelsesvilkår ifølge overenskomst
Konkurrencedygtig løn
Gode muligheder for videreudvikling internt, herunder efteruddannelse
Friske kontorlokaler i Solna og et positivt arbejdsmiljø
Stillingen er på 100%, og du vil arbejde varierende tider inden for mandag-fredag mellem kl. 08.00 og 18.00.
Lyder det som noget for dig? Vi interviewer løbende, så send din ansøgning allerede i dag!
I denne annonce kan vi ikke afsløre virksomhedens navn. Du vil få mere information om, hvilken virksomhed du kommer til at arbejde for, på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen.
