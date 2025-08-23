Dam & Herr frisör

Salong Klipp palatset / Hälsojobb / Partille
2025-08-23


Visa alla hälsojobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Salong Klipp palatset i Partille, Göteborg, Härryda eller i hela Sverige

Vi söker en frisör som kan både Dam och Herr klippning även hår behandlingar,på heltid med fast månads lön ,,den som söker ska vara en skötsam och seriös person har lätt att jobba med kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: asojamal69@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Klipp palatset
Gamla Kronvägen 13A (visa karta)
433 33  PARTILLE

Arbetsplats
Klipp palatset, Salong

Jobbnummer
9472650

Prenumerera på jobb från Salong Klipp palatset

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Salong Klipp palatset: