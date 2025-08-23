Dam & Herr frisör
2025-08-23
Vi söker en frisör som kan både Dam och Herr klippning även hår behandlingar,på heltid med fast månads lön ,,den som söker ska vara en skötsam och seriös person har lätt att jobba med kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: asojamal69@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Klipp palatset
Gamla Kronvägen 13A (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Klipp palatset, Salong Jobbnummer
9472650