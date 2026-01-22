Däcktekniker till Euromaster i Arendal!
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Alingsås
, Borås
Nu förstärker vi vårt team i Göteborg (Arendal) med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Arbetet innebär att du kommer vara med och utveckla vår filial i Göteborg (Arendal) framåt. Du ingår i ett sammansvetsat team som arbetar med däck och bilservice för personbilar, lastvagnar och entreprenadmaskiner. I din roll kommer du att arbeta brett med både lätta och tunga sidan. En merit är om du har arbetat med lastvagnar och redan har ett C-körkort. Kan du fordonsmekanik så är det ett plus.
- Erfarenhet från arbete inom däck eller bilfackhandeln
- B-körkort.
- Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
- Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
- Noggrann och ansvarsfullt förhållningssätt
Meriterande erfarenheter:
- Kundkontakt och försäljning
- Fordonsmekanik
- Datorvana och administration
- C-körkort
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2700 verkstäder i 16 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 140 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
