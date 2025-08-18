Däcktekniker
Däckmontör sökes för säsongsarbete i Jönköping!
Vi söker en däckmontör för ett heltidsuppdrag under hösten till vår kund. Arbetstiderna är måndag till fredag 7-16, och övertid kan förekomma under högsäsong.
För att klara av detta arbetet ser vi att du besitter egenskaper där du har en god fysik då tunga lyft förekommer, är serviceinriktad och är pålitlig samt trivs i att arbeta i högt tempo med hög samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenheter av däckmontage men det är inget krav.
Är du serviceminded, fysiskt stark och gillar att arbeta i högt tempo? Då är det dig vi letar efter!
Urval kommer att ske löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vid frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Johan Wallin på johan.wallin@randstad.se
.
Ansvarsområden
Däckbyte från sommar- till vinterdäck
Mottagning av kunder och bilar
Tvätt och inlagring av däckKvalifikationer
Flytande svenska
Fysiskt stark
Erfarenhet av däckmontering
