Däcksman på skärgårdsbåt i Fyrudden
Skärgårdskompaniet i Östergötland AB / Däckpersonalsjobb / Valdemarsvik Visa alla däckpersonalsjobb i Valdemarsvik
2026-01-17
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdskompaniet i Östergötland AB i Valdemarsvik
Skärgårdskompaniet kör passagerare i vackra Östgötaskärgården. Båten M/S Ellen af Harstena avgår dagligen från Fyrudden till ön Harstena. Under högsäsong har vi ibland även kvällsturer till Harstena. Det händer även att vi kör specialturer t.ex. guidningar, företagsevent och bröllop mm.
Vi söker nu däcksmän inför säsongen 2026. Utöver sedvanliga däckssysslor som att sköta losskastning, förtöjning mm, så tar man också hand om passagerarna under gång. Man informerar om säkerheten ombord, sköter försäljningen i en enklare bar/café och svarar på passagerarnas eventuella frågor.
Välkommen till ett kul och spännande jobb!Publiceringsdatum2026-01-17Dina personliga egenskaper
Som däcksman på våra passagerarbåtar ser vi att du har en flexibel och ödmjuk personlighet och trivs med att ge bra service till våra passagerare. Vi ser gärna både att killar och tjejer söker.
Utbildning & erfarenhet
Behörigheter:
Basic Safety (möjlighet till internutbildning innan säsongen)
Läkarintyg för sjöfolk (vi kan även hjälpa till med detta)
Tidigare erfarenhet av serviceyrke eller båtvana är meriterande.
Språk
Svenska, engelska samt tyska är mertiterande.
Boende
Bor du inte i närheten av Fyrudden/Valdemarsvik så kanske vi kan hjälpa till att hitta boende i närheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
Fyruddens hamn (visa karta
)
615 96 GRYT Arbetsplats
M/S Ellen af Harstena Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506 Jobbnummer
9689972