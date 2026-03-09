Däcksman på skärgårdsbåt i Fyrudden

Skärgårdskompaniet i Östergötland AB / Däckpersonalsjobb / Valdemarsvik
2026-03-09


Visa alla däckpersonalsjobb i Valdemarsvik, Åtvidaberg, Söderköping, Norrköping, Västervik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skärgårdskompaniet i Östergötland AB i Valdemarsvik, Söderköping, Norrköping eller i hela Sverige

Skärgårdskompaniet trafikerar Östgötaskärgården med klassiska skärgårdsbåtar. M/S Ellen af Harstena avgår dagligen från Fyrudden till Harstena, en av skärgårdens mest välkända öar. Under högsäsong körs ibland kvällsturer samt enstaka specialturer som guidningar, företagsevent och bröllop.
Vi söker nu däcksmän inför säsongen 2026. Utöver vanliga däckssysslor som att kasta loss och förtöja, tar du hand om passagerarna under resan. Du informerar om säkerheten ombord, sköter försäljning i en enklare bar/café och svarar på passagerarnas frågor.
Det här är ett socialt, varierat och roligt sommarjobb i en av Sveriges mest genuina skärgårdsmiljöer. Många av våra däcksmän återkommer flera säsonger hos oss.
Välkommen till ett kul och spännande jobb!

Publiceringsdatum
2026-03-09

Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta med människor och bidra till en positiv upplevelse för våra gäster. Vi ser gärna både att killar och tjejer söker.

Utbildning & erfarenhet
Behörigheter:
Basic Safety (möjlighet till internutbildning innan säsongen)
Läkarintyg för sjöfolk (vi kan även hjälpa till med detta)
Tidigare erfarenhet av serviceyrke eller båtvana är meriterande.

Språk
Svenska, engelska samt tyska är mertiterande.

Boende
Vi ser gärna att du bor i Fyrudden, Valdemarsvik eller i närområdet och har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen dagligen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@skargardskompaniet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skärgårdskompaniet i Östergötland AB (org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
Fyruddens hamn (visa karta)
615 96  GRYT

Arbetsplats
M/S Ellen af Harstena

Kontakt
Magnus Lindkvist
info@skargardskompaniet.se
0705420506

Jobbnummer
9783786

Prenumerera på jobb från Skärgårdskompaniet i Östergötland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skärgårdskompaniet i Östergötland AB: