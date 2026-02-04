Däckskiftare till vår kund i Halmstad
VÅRT ERBJUDANDE Trivs du i en händelserik arbetsmiljö där ditt arbete verkligen gör skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad roll med tydligt ansvar och högt tempo. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i en miljö med spännande utmaningar och engagerade kollegor.
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker nu flera drivna däckskiftare till en kund i Halmstad. Arbetet är förlagt till dagtid och behovet sträcker sig över ett antal veckor under vårsäsongen. Då arbetet innebär tunga lyft är det viktigt att du har god fysisk förmåga.
DINA KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenhet av däckbyte
Erfarenhet av arbete med bilarPubliceringsdatum2026-02-04Körkortskrav
Truckkort
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Jobandtalent.
Är van vid att arbeta i ett högt tempo och under stressiga perioder
Är arbetsam, effektiv och tar ansvar
Kan arbeta självständigt och trivs med daglig kontakt med olika människor
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Låter detta som något för dig? Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare - kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök genom att registrera dig nedan och bifoga CV samt personligt brev.
