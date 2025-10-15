Däckskiftare till Malmö
Vi på Agillo söker just nu efter drivna däckskiftare till vår kund i Malmö för den kommande däcksäsongen.
Vi söker dig som har kapacitet att arbeta fysiskt, är lösningsorienterad och har ett driv att lära dig nya saker. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av att byta däck.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att bestå av att:
Kontrollera, skifta, tvätta, ställa undan samt smörja däck på både personbilar och transportbilar
Ge kunderna god service och ett professionellt bemötande vid deras besök
Arbeta effektivt och noggrant i ett högt tempo, särskilt under ruschen i november
Placeringsort och anställning
Plats: Malmö
Anställningsform: Säsongsanställning, främst under november månad
Det finns möjlighet till förlängning beroende på behov och arbetsbelastning.
Krav för tjänsten
Har tidigare erfarenhet av däckskifte
Flytande svenska i tal och skrift
Har god fysik, då arbetet kan vara tungt och sker i högt tempoSå ansöker du
Känner du att beskrivningen ovan passar på dig? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen att bli en del av vårt team.
Om Agillo
Agillo är ett företag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad - att vara en Doer, helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
