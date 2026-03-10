Däckskiftare till kund i Malmö
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Till vår kund i Malmö söker vi nu däckskiftare för säsongsuppdrag. I rollen ansvarar du för däckbyte, montering och balansering av hjul samt enklare serviceuppgifter i verkstaden. Tjänsten är heltid med placering i Malmö. Tillträde enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra däckbyte och hjulmontering/demontering på person- och lättare transportbilar.
Balansera hjul och kontrollera däckens skick, mönsterdjup och däcktryck.
Utföra enklare service- och verkstadsuppgifter såsom kontroll av däckrelaterade komponenter, påfyllning av vätskor och rengöring av arbetsytor.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystem och rapportera eventuella skador eller avvikelser.
Välkomna och ge god service till kunder vid däckbyten samt hantera tidsbokningar och orderhantering i systemet.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva flöden och god arbetsmiljö.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av arbete med däckbyte, montering och balansering är meriterande.
Grundläggande fordonskunskap och förståelse för säkerhet vid hjulhantering.
Van att arbeta i verkstadsmiljö med fokus på kvalitet och noggrannhet.
God svenska i tal och skrift; engelska är meriterande.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker en noggrann och serviceinriktad person som trivs i ett praktiskt arbete. Du är samarbetsvillig, har en positiv inställning och förmåga att prioritera i perioder med hög arbetsbelastning. Säkerhet och arbetsmiljö är viktigt för dig och du bidrar aktivt till ett tryggt och ordnat arbetsklimat.
Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid med placering i Malmö. Tillträde enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen och hjälper arbetsgivare att hitta rätt person med rätt kompetens i rätt tid. Genom våra tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning verkar vi för en kompetenshöjning i branschen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Malmö Centralstation
)
211 20 MALMÖ
