Däckskiftare till Eskilstuna!

Arena Personal Sverige AB / Montörsjobb / Eskilstuna
2026-02-16


Visa alla montörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Nu söker vi Däckskiftare till vår kund i Eskilstuna med start 30/3 till och med 15/4
Du kommer alltså vara med och skifta däck på de bilar som kommer in.
Arbetstider: 07.20-16.05 (45 min rast) måndag-fredag

Vi ser gärna att du har erfarenhet av bilar sedan tidigare, med fokus på däckskifte. Ingen speciell utbildning sedan tidigare är ett krav, utan vikten kommer läggas på erfarenhet (dock är utbildning alltid meriterande).

Notera att detta är ett kortare uppdrag med start 30/3
En träff med kunden kommer ske några dagar innan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7232338-1843031".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9743724

Prenumerera på jobb från Arena Personal Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Arena Personal Sverige AB: