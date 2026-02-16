Däckskiftare till Eskilstuna!
Arena Personal Sverige AB / Montörsjobb / Eskilstuna
2026-02-16
Nu söker vi Däckskiftare till vår kund i Eskilstuna med start 30/3 till och med 15/4
Du kommer alltså vara med och skifta däck på de bilar som kommer in.
Arbetstider: 07.20-16.05 (45 min rast) måndag-fredag
Vi ser gärna att du har erfarenhet av bilar sedan tidigare, med fokus på däckskifte. Ingen speciell utbildning sedan tidigare är ett krav, utan vikten kommer läggas på erfarenhet (dock är utbildning alltid meriterande).
Notera att detta är ett kortare uppdrag med start 30/3
En träff med kunden kommer ske några dagar innan. Så ansöker du
