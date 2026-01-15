Däckskiftare till Däckteam i Piteå!
2026-01-15
Är du på jakt efter ett fysiskt arbete? Har du B-körkort? Då är det dig vi söker! Just nu söker Däckteam i Piteå däckskiftare som kan arbeta heltid under en begränsad period på 4-5 veckor med start i april. Vill du ha meriterande erfarenhet och få arbeta tillsammans med härliga kollegor är detta en tjänst för dig, läs vidare för att få veta mer!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Däckteams räkning däckskiftare till Piteå. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du är anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Däckteam.
Däckteam i Piteå är ett sammansvetsat gäng som består av erfarna mekaniker som nu under högsäsongen behöver dig till att hjälpa dem att skifta däck. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp där glädje och skratt genomsyrar dagarna och där du kommer att välkomnas med öppna armar. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Däckteams önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som däckskiftare arbetar du i huvudsak med att byta och montera däck. Vidare kommer du vara behjälplig vid eventuella kundfrågor samt viss hantering av däckhotellet.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
• Däckbyte
• Lagerhantering
• Kundkontakt
För att du ska känna dig trygg i din anställning kommer du givetvis att få en bra introduktion i arbetet.
Arbetstiderna är vardagar 07.00-16.30.
Vi söker dig som
Kan arbeta heltid under cirka 4-5 veckor med start i april samt har B-körkort. Flytande svenska i tal är även ett krav för tjänsten. Har du tidigare arbetat inom verkstad eller med däckbyten är det meriterande, men det är inte ett krav. Har du ett brinnande intresse för yrket och gillar att meka på fritiden ser vi positivt på det.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Däckteam. Vi tror att du är en positiv person som tycker om att arbeta fysiskt i högt tempo. Då du kommer att arbeta i team tillsammans med dina kollegor tycker du även om att samarbeta. Du är självklart också en person som sprider glädje både till kollegor och kunder!
START: Början på april
OMFATTNING: Heltid under 4-5 veckor
STAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.dackteam.se/pitea-gummiverkstad/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå Gummiverkstad Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9685181