Däckskiftare sökes till Trosa
Arena Personal Sverige AB / Montörsjobb / Trosa Visa alla montörsjobb i Trosa
2026-02-05
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Trosa
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om tjänsten Inför kommande däcksäsong söker vi nu engagerade och arbetsvilliga däckskiftare till vår kund. Vi letar efter dig som trivs med fysiskt arbete, högt tempo och som vill vara en del av ett sammansvetsat team där man ställer upp för varandra och levererar kvalitet tillsammans.
Om dig Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däckskifte och som trivs i en arbetsmiljö med högt tempo. Du är stresstålig, arbetsvillig och har en god fysisk förmåga som gör att du orkar arbeta effektivt under hela arbetsdagen. Du arbetar noggrant och ansvarsfullt, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till att uppgifterna utförs med hög kvalitet.
Du kan göra dig väl förstådd på svenska och har ett trevligt och professionellt bemötande gentemot både kunder och kollegor. Som person är du social, samarbetsinriktad och ser värdet av att arbeta tillsammans i team mot gemensamma mål. B-körkort för manuell växellåda är ett absolut krav för tjänsten.
Det är även mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av montering samt balansering av däck.
Krav för tjänsten - Manuellt B-körkort - Goda kunskaper i svenska - God fysisk
Övrigt Uppdraget startar den 16 mars och förväntas pågå i cirka 1-2 månader. Arbetstider måndag-fredag, 07:00-16:00.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7180359-1826775". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Lunagallerian 3 (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9725724