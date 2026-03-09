Däckskiftare sökes i Sollentuna
2026-03-09
Nu söker vi på Submit däckmontörer / däckskiftare till vår kund i Sollentuna.
Har du slutfört fordonsprogrammet eller har tidigare erfarenhet som skiftare är det här en grym möjlighet att komma in på ett av landets mest etablerade däckspecialister med både möjligheter för jobb efter säsongen såväl som referenser med tyngd till framtida jobbansökningar.
Vi söker dig som vill gå från arbetsdagen med en känsla av att ha jobbat hårt, har tidigare erfarenhet av däckskifte samt känner en stolthet i att göra jobbet på ett effektivt och korrekt sätt.

Publiceringsdatum: 2026-03-09

Kvalifikationer
Erfarenhet av däckskifte
Mentalt och fysiskt stark
God svenska i tal och skrift - Alt. flytande engelska
Meriter:
B-körkort
Fordonsutbildning
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Sollentuna
Start: 20 mars
Är du den vi söker? Skicka då in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten kan du maila alexander@submitbemanning.se
